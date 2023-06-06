警方國安處拘6人　包括「探監師」及「九十二籤」成員　涉串謀偽造 (22:32)

警方指，涉案33歲男子及64歲女子涉嫌危害國家安全，多次透過社交平台持續發布具有煽動意圖的信息，內容涉及煽動他人引起對中央及香港特區政府的憎恨、支持香港獨立以及鼓吹武力對抗等。警方根據法庭手令搜查各被捕人的住所，並檢獲有關文件及電子通訊工具，6名被捕人現正被扣查。

據了解，被捕其中兩人為「探監師」的主要成員，另外兩人為Telegram群組「九十二籤」兩名在囚成員，餘下二人為該兩名在囚者的親友。

2020年明愛醫院、深圳灣口岸及港鐵羅湖站等3宗爆炸品案，警方拘捕多人，包括Telegram群組「九十二籤」管理員在內6人，控以「串謀導致相當可能會危害生命或財產的爆炸」等罪。8人被控「串謀犯對訂明標的之爆炸」等罪，案件排期明年2月預審，8月開審。

保安局長鄧炳強今年2月表示，當局發現有自稱「探監師」的人多次探訪素未謀面、因「黑暴」事件而入獄的在囚者，有人由「黑暴」至今合共探訪逾59名囚犯達395次，也有人近一年半探訪47名囚犯達211次，有人提及「光復懲教」等字眼，透過思想滲透持續灌輸反政府信息和負面思想。被問探監如何觸犯法例，他當時指現階段無證據顯示違法，正調查是否有人煽動仇恨及意圖危害國安，嘗試影響在囚者，有證據便會拘捕和起訴。