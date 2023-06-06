總商會：74%受訪公司人才短缺　料因移民潮及工作模式轉變 (19:01)

總商會的調查在今年4月17至28日期間進行，196間企業受訪，涉及不同行業，包括銀行及金融，專業服務，銷售、客戶服務及業務拓展等22類行業，54%員工規模逾200人、規模0至50人佔28%，51至100人佔12%。受訪公司當中有74%均表示面對人才短缺問題，61%表示問題已持續1至3年，有22%更指問題已持續逾3年。結果顯示，有人才短缺問題的公司中，有79%表示流失與尋求更高薪酬有關，其次移民佔70%、尋求工作與生活平衡佔51%。

梁兆基分析，尋求工作與生活平衡是與疫情後工作模式轉變有關，而「尋求更高薪酬」雖佔大多數，因高薪轉工不會令本港勞動人口減少，反之移民潮才是人才短缺的主因。

梁兆基引述調查結果指，59%受訪公司反映最缺人手的工種年均底薪為20萬至50萬元，反映勞動市場尤其缺乏初級至中層職位。梁表示，調查在4月進行，政府則在5月公布擴大「人才清單」涵蓋的專業範疇由13項增至51項，他歡迎政府措施，期待有助本港紓緩人才短缺。