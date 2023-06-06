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總商會：74%受訪公司人才短缺　料因移民潮及工作模式轉變 (19:01)

香港總商會今（6日）公布「人才短缺調查2023」，在今年4月收回196份由會員公司遞交的問卷，當中74%受訪公司表示正面對人才短缺問題。總商會總裁梁兆基表示，數據反映本港大部分企業受人才短缺影響，主因與兩個社會現象有關，包括移民及僱員尋求工作與生活平衡。梁兆基指，移民潮對企業影響未見放緩，相關人手短期亦未必回流，勞動缺口將持續。梁兆基表示，本港勞動人口在2019年高峰約有400萬人，跌至目前只有370至380萬人，當中與離港相關佔大部分原因。

總商會的調查在今年4月17至28日期間進行，196間企業受訪，涉及不同行業，包括銀行及金融，專業服務，銷售、客戶服務及業務拓展等22類行業，54%員工規模逾200人、規模0至50人佔28%，51至100人佔12%。受訪公司當中有74%均表示面對人才短缺問題，61%表示問題已持續1至3年，有22%更指問題已持續逾3年。結果顯示，有人才短缺問題的公司中，有79%表示流失與尋求更高薪酬有關，其次移民佔70%、尋求工作與生活平衡佔51%。

梁兆基分析，尋求工作與生活平衡是與疫情後工作模式轉變有關，而「尋求更高薪酬」雖佔大多數，因高薪轉工不會令本港勞動人口減少，反之移民潮才是人才短缺的主因。

梁兆基引述調查結果指，59%受訪公司反映最缺人手的工種年均底薪為20萬至50萬元，反映勞動市場尤其缺乏初級至中層職位。梁表示，調查在4月進行，政府則在5月公布擴大「人才清單」涵蓋的專業範疇由13項增至51項，他歡迎政府措施，期待有助本港紓緩人才短缺。

相關字詞﹕人才短缺 移民潮 香港總商會 編輯推介

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