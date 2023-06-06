香港國際旅遊展下周四起舉行　展覽規模回復至疫前8成　增中東、南太平洋地區參展 (18:32)

展會首1日半僅向業內人士開放，公眾於後2日半可憑八達通付費入場，主辦機構預計吸引6萬人次入場，約為疫前的七成半。主辦機構「匯眾」董事總經理湯錦成表示，今次參展新增國家及地區多為中東及南太平洋國家，如巴布亞新幾內亞、薩摩亞等。至於日本，韓國、台灣、泰國、澳門等港人熱門旅遊目的地，今次亦會參展，並有特別活動及優惠。

湯錦成亦表示，今次展覽規模恢復至疫前八成，在籌備邀請展商過程中，主要受到航班尚未完全恢復及早前歐美等地對內地及香港的旅遊限制影響，有部分國家及地區的旅遊局及企業代表難提前確定行程，未能參展。

亞洲旅遊交流中心主任張棟表示，今次內地各省市租用的展位數量有146個；今次展位佈置則以傳統牌坊作為大門，並以名畫千里江山圖串連各省市，屆時展示會準備遊戲、抽獎及文藝表演，亦會向觀眾派發地圖冊、旅遊指南、熊貓收納袋等，另外，現場將設人形公仔「熊貓一家」供觀眾打卡。