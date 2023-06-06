禁大麻二酚後九人違令被捕　當局擬加五種物質至《危險藥物條例》規管 (17:42)

禁毒處今（6日）在保安事務委員會會議，建議管制5種物質包括「2-methyl-AP-237」、「etazene」、「etonitazepyne」、「protonitazene」及「ADB-BUTINACA」。民建聯議員葛珮帆表示，美國近日盛行俗稱「喪屍藥」的毒品，使用者將化學物「甲苯噻嗪」加進可卡因或海洛英內增強藥效，惟會導致使用者昏迷及皮膚潰爛，建議處方同時納入管制。李基舜表示，處方有留意到相關報道，正參考數據，將視乎需要加入相關條例附表管制；又稱「甲苯噻嗪」有正當醫療用途，並受《藥劑業及毒品條例》監管，現時亦有一款獸醫使用的藥品含有相關成分，而在本港出入口均而由衛生署監察。

至於今年二月被到為危險藥物的大麻二酚，李基舜透露，執法部門至今檢獲1098件懷疑含有大麻二酚的產品，包括護膚品、止痛產品及精油等，涉及25宗案件，有9人被捕，其中2人是旅客，同時身上被搜獲其他毒品；另外7人則是本地人，涉及海關截獲部分寄往被捕人住所郵包中有相關產品。他認為法例生效至今，未有發現轉為地下銷售趨勢，故認為市民接獲相關資訊的成效理想。

保安局在提交文件中透露，執法機關去年共檢獲約66300公斤毒品，較前年約14300公斤增加逾3.6倍。李基舜解釋，主要由於執法機關截獲相信經由本港轉運的逾5.2萬公斤毒品，涉及俗稱「卡痛樹」及「美麗帽柱木」的毒品，而兩種毒品在本港不流行，亦非列入聯合國毒品委員會的清單上，故不排除在某些地區屬合法。

另外，保安事務委員會會議討論當局為在囚者提供的更生服務。選委會界別議員周文港認為，要向在囚人士提供更多出路，加上本港建造業、運輸業及服務業人手短缺，稱「只要正正經經做人，只要肯做，廣闊天地大有作為」；提到有在囚者或因網絡詐騙被判監，可安排他們協助「反網絡詐騙」培訓發揮所長，有助制止急速上升的網絡詐騙行為。保安局長鄧炳強稱，署方與職訓局等其他機構合作，提供13個不同行業的工作培訓；又指明白社會對工作需求不同，但因應在囚者的學歷背景不同，不能完全套用社會人力欠缺標準調整課程。

鑽石山荷里活廣場上周發生謀殺案，被控兩項謀殺罪的39歲疑犯暫被還柙至小欖精神病治療中心。有議員關注在囚者精神健康支援，鄧表示，中心主要負責服務法庭認為有精神問題，扣留期間需要評估精神狀態者；被法庭定罪而又需要接受精神治療者；及在其他院所服刑，而精神有問題需要再作評估或治療者的三類人士。他透露截至昨日（6日）約224人入住，其中逾10%、即28名在囚者被安排至中心評估；而不同懲教院所設有醫生適時了解在囚者身體及精神狀况。

面對懲教署招聘困難，鄧炳強透露，局方現時在部分院所推行試行模式，包括提供預設電話讓懲教職員與家人聯絡，惟對話或因保安理由被監察；及部分夜間巡邏以機械人取代或協助，期望改善工作環境以挽留署方人手。