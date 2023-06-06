警方拘104人涉詐騙洗黑錢　涉及69宗騙案損失約1.7億 (17:28)

其中單一損失金額最高的一宗騙案涉款超過6000萬，屬假冒官員電話案件，事主為退休人士，去年3月在住所接獲訛稱為內地公安的電話，指事主涉嫌洗黑錢，事主誤信騙徒，並交出戶口資料及密碼，事主於4個月後發現，戶口內超過6000萬存款，分283次轉帳至14個戶口，驚覺受騙報案。

警方指，被捕人分別報稱無業、倉務員、送貨員、地盤工人、家庭主婦及學生，大部分為本地人涉及以欺騙手段取得財產、欺詐及洗黑錢等罪名，被捕人大部分為傀儡戶口持有人，涉嫌收取酬勞開設戶口，之後將資料交給詐騙集團，當中涉及處理4400萬元贓款。其中3名持雙程證內地男子，涉嫌以釣魚詐騙短訊，盜取事主信用卡資料，之後將信用卡資料綑綁手機電子錢包，再到實體店購買電子產品及服裝轉售圖利，3名被捕人已被暫控一項以欺騙手段取得財產，案件押後於8月23日再訊。其餘被捕人士已獲准保釋候查。

東區警區刑事總督察楊韻明表示，本年首季全港共錄得20584宗罪案，其中詐騙案8886宗佔40%，而東區警區接獲949宗詐騙案，佔區內1689宗案件逾55%，較去年上升1.4倍，當中大部分為網上購物騙案、電郵及短訊釣魚騙案及投資騙案。

東區警區刑事調查支援隊主管朱瑋頤就指，當中最常見騙案為網上購物彈票黨，騙徒會利用空頭支票入帳，令賣家戶口結餘有更新，及提供入數紙等假象，提醒賣家要分清楚帳戶結餘及可用結餘。警方亦指，有騙徒利用釣魚短訊，假扮電訊服務供應商或連鎖零售店，訛稱積分快將到期，引導事主點擊連結虛假網站輸入信用卡資料。