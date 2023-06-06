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兩反黑警涉越權索傷人案閉路電視片段　案件涉三合會前「坐館」 (15:56)

油尖旺區反黑組的警署警長及警員涉超越職權範圍，訛稱駐守秀茂坪區並出示警方信件，索取一宗傷人案的閉路電視錄像。兩人否認一項在公職中行為失當罪，案件今（6日）在觀塘裁判法院續審。調查傷人案的東九龍重案組的警長作供確認，該案傷者為三合會社團「和安樂」前坐館「肥啟」；辯方指出，他未能代表其他部門回答，其工作時需要什麼資料等，重案組警長表示同意。

兩名被告依次為警署警長沈志明（41歲）及警員楊卓麟（35歲）。屬東九龍重案組的警署警長52386作供指，涉事的臨利街傷人案本身由東九龍反黑組負責，於2021年11月18日案發當天，只有他帶隊到九龍灣協助調查。他於興發冰室用膳時碰見首被告與另一男子，兩人見狀隨即離開。

港大專業進修學院九龍東分校的保安杜少保（音譯）供稱，當日次被告進入保安室，杜要求他出示警察委任證，次被告僅「揚一揚」印有「皇冠」和相片的證件，杜未能看見其名字。次被告表示欲翻看閉路電視片段，並寫下警員編號等資料。杜問及之下，次被告表明駐守秀茂坪，即屬東九龍，杜記錄後讓他查看片段，首被告則留在保安室外。次被告於約十分鐘後離開，他稱如有需要才儲存片段。

在辯方盤問下，杜表示首次親自處理警員索取片段程序，他自言當時信納兩名被告是警員。至於次被告在紙上寫低資料，杜供稱事後已扔掉紙張，他同意或未能判斷有否寫錯和手民之誤。杜重申，因為次被告展示證件及寫下編號，於是覺得他是警察。

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