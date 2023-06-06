深水埗倫常命案｜死者父親到殮房辦認屍手續　涉事單位未解封　街坊門外獻花 (12:33)

記者今（6日）10時許到案發現場視察，涉事單位仍未解封，數名軍裝警員於門外駐守。大廈貼有由香港社區組織協會發出的告示，提醒市民如受情緒困擾，可聯絡相關團體。現場所見，單位外放有連鎖快餐店食品，相信由街坊放置，亦有市民於大廈梯間放置白花。香港國際社會服務社今日派員到大廈對開向街坊派發傳單。

居於事發單位附近的女街坊就指，不認識涉事家庭，但過往曾目睹疑兇與事主於樓梯上落，形容「媽咪（疑兇）笑眯眯」，不認為她有精神問題。而附近一間文具店負責人郭先生就稱，曾經見過事主一家，「我出嚟行開，見樓梯有聲有人上落，見到佢哋幾個啫」。

至於其中兩名去世女童就讀南昌街西太平洋幼稚園，學生今早如常上學。有家長稱暫時未接獲校方通知，相信老師會其後會提供輔導，亦已嘗試向孩童解釋事件。她指該校約有3分2學生為南亞人，稱事件令人心情低落，「好陰功，無啦啦關佢哋（3名去世女童）咩事」，認為「管好自己家庭，教育好子女，和氣就冇事，依家係佢哋兩夫婦搞成咁。」

另一名家長董太的子女就讀K3，該班別亦未接獲校方通告，她認為事件罕見，校方「唔係好識處理都好正常」，她亦因另一兒子正考試而未有留意新聞，至今早才得悉事件時，感到驚嚇。同校的另一名南亞裔家長就指，居在案發現場附近，感到傷感，認為不應這樣對待小朋友，又指有關行為在其家鄉會被判死刑。