律政司入稟高院申禁制令　禁公眾傳播《願榮光歸香港》 (11:37)

原告為律政司長；被告為「從事相關禁制行為的任何人」。入稟狀指，原告尋求法庭頒發禁制令，禁止被告在網上媒體或平台傳播、表演、印刷、出版、出售或展示俗稱《願榮光歸香港》（Glory to Hong Kong）的歌曲。原告表示，被告或其代理人不得在網上傳播《願榮光歸香港》，包括其旋律和歌詞，旨在意圖煽動他人分裂國家，違反《港區國安法》第21條，或具有《刑事罪行條例》第9條列明的煽動意圖，主張香港從中國分離出去。

入稟狀又指，原告要求禁制被告在網上傳播《願榮光歸香港》，使《願榮光歸香港》可能被誤認為香港的國歌，或者暗示香港為擁有國歌的獨立國家，具意圖侮辱國歌，違反《國歌條例》第7條。此外，原告要求禁止被告協助、促使或教唆他人參與上述行為，或者故意授權他人參與相關行為。

入稟狀附上列表，指禁制令包括列表上的物料，被告或任何人須立即採取行動，停止傳播《願榮光歸香港》的行為。列表有32條與《願榮光歸香港》有關的Youtube影片，包括其MV、純音樂影片，以及不同語言的版本等。