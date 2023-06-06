深水埗倫常命案｜李家超感難過　施麗珊指涉事家庭未曾求助認難主動發現 (11:58)

李家超表示，深水埗發生的倫常命案對事件感到傷心及難過，指社署已聯絡死者家屬提供協助，亦與港大合辦講座為當區市民提供情緒支援，未來數天亦會繼續在區內舉辦講座。他指，暴力不單止不能解決問題，只會惡化問題，呼籲市民多關心身邊親友。

李家超表示，家庭問題的成因錯綜複雜，可能牽涉感情問題、子女撫養權、財務問題或沉迷賭博等，強調要有效解決，始終要當事人尋求支援及協助。他指，政府關注家暴個案，如發現個案，執法部門及社署會介入，為有關人士提供情緒、住宿、醫療、為兒童提供法定保護等一站式服務。

社區組織協會副主任施麗珊今早於港台節目表示，社協在涉事唐樓設有辦事處，外展隊會定期「洗樓」拍門，但未能接觸涉事家庭。她指，不知「洗樓」期間涉案的印度籍母親不在家，或無需要求助而不應門。她承認若對方沒有主動聯絡協會，很難得知有關家庭的情況。

施麗珊表示，昨晚曾到大廈了解，指有居民向她表示曾見過涉事母親，指她沉默寡言，曾提醒她有需要時可尋求社協幫助，但一直無接獲事主求助，認為她有些少刻意避免與人接觸。

對於涉事家庭在國際社會服務社跟進下仍發生命案，施麗珊指該綜合家庭服務中心的人手比例一直不夠，「一個（社工）對幾個（家庭）」，而且深水埗更是重災區，認為有需要增加人手比例。不過，她認為事主亦需將感情問題放開，主動求助。