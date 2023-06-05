涉旺角非法集結　女團成員及另一女子罪脫　一男罪成還押候判 (19:17)

3名被告分別為報稱演員的朱德成（30歲）、學生廖樂兒（18歲）及學生劉曉彤（18歲）。3人被控2019年9月29日，在旺角太子道西142號旺角警署對出附近一帶與其他不知名人士參與非法集結。朱另被控於同日攜有攻擊性武器，即一個能發出雷射光束的裝置。

裁判官裁判時指，廖及劉的辯方案情指，兩人是友人關係，當晚她們到旺角警署附近吃晚飯後，由於等不到回家的小巴，故兩人打算改搭巴士。由於不熟悉附近街道，故周圍游走以尋找車站，但途中遇上迎面而來的警員，被對方當場制服。

裁判官續指，雖然兩人案發時身穿黑衣及戴上口罩，但官認為服飾屬個人選擇，亦不能排除兩人無辜在場，況且現場片段指攝到兩人沒有作出手勢及與其他人士交流，認為控方未能成功舉證兩人參與非法集結，裁定她們脫罪。

至於餘下被告朱德成，裁判官接納他在警誡下的供詞，加上有現場片段指攝到他曾使用雷射筆及在旺角警署外徘徊，認為控方已成功舉證，裁定他兩罪成立。辯方申請保留求情，並冀法庭為被告索取精神科報告，因為被告精神狀況與案件有相關性。裁判官終下令為被告索取精神科報告後才判刑。