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涉理大「圍魏救趙」案　認罪電工還押候判 (19:11)

2019年11月理大衝突期間，有市民應網上號召於油尖旺發起「圍魏救趙」行動，警方當晚拘捕213人並控以暴動等罪，分拆多案處理，其中涉及7人的案件今（5日）於區域法院開審，6男不認罪受審，現年28歲的電工則認罪，法官陳廣池下令他還押至6月29日，屆時與上周認罪的7人一同判刑。審訊明續。

被告依次為葉偉成（現27歲，下同）、翁耀揚（30歲）、尹亦慷（26歲）、溫燿輝（27歲）、黃俊輝（21歲）、鄧浚傑（28歲）及姚梓駿（25歲）。任職電工的鄧浚傑今承認暴動罪，原本面對的攻擊性武器罪獲存檔法庭。辯方求情指，被告中二畢業後投身社會、幫補家計，他案發時沒有製造汽油彈和使用雷射筆，僅置身在暴動現場，冀法庭寬大處理。

綜合案情撮要及開案陳辭，2019年11月11日有示威者進佔理大，警方封鎖理大後，網上有人發起「圍魏救趙」行動，呼籲他人在同月18日上街聚集，反包圍警方防線，大批示威者開始在油尖旺一帶聚集，在同月18日，警方在加士居道組成防線及推進，並發射催淚彈驅散，示威者則投擲至少251枚汽油彈，並將催淚彈回擲向警方，多枚汽油彈在路面著火，有4名警員分別被玻璃樽碎片割傷及遭汽油彈的殘餘物滑倒受傷。

控方指出各被告並非居住油尖旺一帶，他們身處暴動現場，在有充足機會下不離開選擇留守，並與其他示威者「有方向性、組織」地逃跑，加上各人的衣著或㩦帶的裝備，是為參與非法集結或暴動而作出，可肯定被告參與暴動。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 理大

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