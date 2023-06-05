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粉嶺高球場粉錦公路以東用地　暫修訂為「未決定用途」地帶　發展局：仍表明發展公營房屋意向 (19:05)

規劃署今日向城規會提交文件，建議將粉嶺高爾夫球場粉錦公路以東、擬建公營房屋的約9.54公頃用地暫時修訂為「未決定用途」地帶。發展局發言人說，支持有關建議，以便土木工程拓展署與相關部門，跟進環評報告早前獲批的附帶條件，指草圖的說明書仍表明發展公營房屋的意向。

發展局指，去年公布的草圖將有關用地劃作「住宅（甲類）」，因應上月環評報告的審批附帶一些條件，發展參數需作出調整，由於審批需時，故如今年11月底要提交予行政會議的草圖仍保留現時的「住宅（甲類）」地帶並不合適，將用地暫時修訂為「未決定用途」地帶是穩妥的權宜安排。

發展局又指，待城規會11月底前完成草圖的討論，土拓署會立即展開研究，估計需時約12個月，預計2024年年底提交報告予環保署署長考慮；若報告獲批，規劃署會盡快啓動後續法定改劃程序，屆時市民可提出意見。

至於粉嶺高爾夫球場粉錦公路以東餘下約21.65公頃南端用地，發展局補充，環評審批的結果並無影響草圖建議的「其他指定用途」註明「保育暨康樂」地帶；不論城規程序進展如何，政府於九月一日將按計劃收回粉錦公路以東所有32公頃用地，如香港哥爾夫球會未來在舉辦大型賽事期間需要臨時額外土地，相關部門亦樂意在可行情況下提供適切協助。

相關字詞﹕編輯推介 粉嶺高爾夫球場 規劃署 發展局

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