粉嶺高球場粉錦公路以東用地　暫修訂為「未決定用途」地帶　發展局：仍表明發展公營房屋意向 (19:05)

發展局指，去年公布的草圖將有關用地劃作「住宅（甲類）」，因應上月環評報告的審批附帶一些條件，發展參數需作出調整，由於審批需時，故如今年11月底要提交予行政會議的草圖仍保留現時的「住宅（甲類）」地帶並不合適，將用地暫時修訂為「未決定用途」地帶是穩妥的權宜安排。

發展局又指，待城規會11月底前完成草圖的討論，土拓署會立即展開研究，估計需時約12個月，預計2024年年底提交報告予環保署署長考慮；若報告獲批，規劃署會盡快啓動後續法定改劃程序，屆時市民可提出意見。

至於粉嶺高爾夫球場粉錦公路以東餘下約21.65公頃南端用地，發展局補充，環評審批的結果並無影響草圖建議的「其他指定用途」註明「保育暨康樂」地帶；不論城規程序進展如何，政府於九月一日將按計劃收回粉錦公路以東所有32公頃用地，如香港哥爾夫球會未來在舉辦大型賽事期間需要臨時額外土地，相關部門亦樂意在可行情況下提供適切協助。