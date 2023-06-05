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兩反黑組警員涉越權索CCTV片段　否認行為失當 (18:28)

反黑組兩名警員涉嫌超越職權範圍，以虛假身份及出示訛稱由警方簽發的信件，索取一宗傷人案閉路電視錄像，警方內部調查時揭發事件。兩人否認一項在公職中行為失當罪，案件今（5日）在觀塘裁判法院開審。承認事實指，該宗傷人案由東九龍重案組調查。有保安作供指，屬油尖旺區的被告曾自稱駐守秀茂坪區。

被告依次為反黑組警長沈志明（41歲）及反黑組警員楊卓麟（35歲）。開審前，辯方先要求控方釐清案情等，控方表示本案的虛假文件不涉及其他控罪，並指稱兩人沒獲授權而調查上述傷人案。

根據承認事實，2021年11月17日九龍灣臨利街發生用刀傷人案件，由東九龍重案組調查。兩被告則均隸屬油尖旺區反三合會行動組。案發的同月18日，重案組在九龍灣興發冰室見到首被告與另一男子，兩被告曾進入啟祥道開達大廈保安室，以及港大專業進修學院九龍東分校，並使用警車，兩人同月20日被捕。而負責傷人案的秀茂坪區督察譚浩然沒有指派被告調查該案。

控方傳召在開達大廈任職保安主管的姓段男子作供，他指，當日身穿灰衫的首被告和穿黑衫的次被告進入保安室，其中一人稱「呢到有CCTV睇到出面」，有被告「離遠攞個pass出嚟」，展示警察委任證。其後被告稱欲查看前兩晚的閉路電視片段，並詢問索取片段的手續，段回應指需要警察證明。

段續指，有被告問及大廈資料後，取出印有警徽的文件和交予他，被告寫下警員編號等讓段登記，再利用USB抄錄複製片段。段忘記誰出示委任證及將文件交給他，他供稱曾問被告駐守的區份，故在流水簿記錄被告屬秀茂坪警區。

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