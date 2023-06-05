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深水埗倫常命案｜印度籍女子疑以枕頭焗死三名女兒　警指無精神病紀錄　或涉家庭感情糾紛 (16:20)

深水埗桂林街發生命案，三名非華裔女童被人焗死。警方交代案情，指已拘捕三名死者的印度籍母親，她涉嫌謀殺三名女童，並指被捕女子沒有精神病紀錄。警方初步相信案件涉及家庭感情糾紛，被捕人士亦已與丈夫分居一年。

西九龍總區刑事總部警司鍾雅倫稱，警方於早上11時接報，稱深水埗桂林街115號其中一個單位發生命案，軍裝警員接報後發現劏房內有一名印度籍女子，警員入屋時女子「冇咩反應」，情緒穩定未有大吵大鬧，但睡房木門反鎖，警方破門而入後於房內床上發現3名女童，其中一人口鼻有血跡。警方初步調查發現女童身上沒有表面傷痕，案發現場亦沒有利器或藥物，枕頭上則有血跡，不排除疑犯用枕頭焗死3名女兒，相信命案於今早發生。

鍾雅倫續稱，疑犯事發後致電其母，稱自己殺人，其母着兒子報案。調查亦發現，疑犯與其丈夫已分居約1年，雙方已沒有聯絡一段時間，無證據顯示今早兩人有爭執，而鄰居今早亦沒有聽到爭吵聲。他指仍在調查疑犯具體動機，暫時料涉及家庭感情問題，不排除有人因婚姻有第三者，或不想把女兒交由他人照顧而犯案。

鍾雅倫亦指出，疑犯沒有以往或現正接受精神科治療的紀錄，社署曾派社工負責個案，但於去年底結束跟進；涉案家庭以往亦沒有家暴紀錄。

社會福利署指，涉事女子及其3名女兒為非政府機構綜合家庭服務中心跟進的個案。社署會盡快聯絡有關家屬，並按其福利需要提供適切協助。社署會聯同非政府機構於下午4時在港鐵深水埗站C2出口外設立流動服務站，社工會為有需要的市民提供支援和服務資訊。署方亦設有24小時電話熱線2343 2255，提供即時電話輔導、支援及轉介服務。

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