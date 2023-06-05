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兩人涉扮患癌呃保險　還押候訊 (15:41)

廉署早前落案起訴3人涉嫌安排癌症病人假冒投保人，到醫療機構接受醫療檢查以取得患癌證明，詐騙3750萬元危疾保險賠償。廉署前日（3日）再控一名投保人及其胞妹，指二人涉嫌與保險代理及其他人一同串謀詐騙保險公司，導致和誘使保險公司批准其危疾索償申請並向她賠償。該名投保人被控2項串謀詐騙罪，其胞妹則被控3項煽惑他人偽造罪，二人今早（5日）於東區裁判法院應訊，無須答辯。主任裁判官徐綺薇將案件押後至7月17日再提訊，二人還押懲教署看管。

兩名被告分別是44歲設計師廖小伊，及其37歲胞妹、報稱任職自由職業編輯的廖小玲。廉署指，廖小伊於2017年5月在友邦保險（國際）有限公司購買了一份危疾保單，由保險代理王家強經辦。在2017年10月至2020年12月期間，廖小伊涉嫌與王家強及其他人士一同串謀詐騙友邦保險，偽稱廖小伊患上胃癌及卵巢癌，以導致和誘使友邦保險批准其危疾索償申請，並根據其保單向她賠償。廖小玲則涉嫌煽惑王家強製造3份虛假病假紙，意圖誘使其他人士接受它們為真。

廉署調查發現，2名癌症病人涉嫌被安排假冒廖小伊，到醫療機構接受檢查以取得患癌證明。調查又顯示，廖小伊保單所涉的2項索償申請，分別被友邦保險拒絕及暫停處理。

廉署指，王家強與投保人羅俊傑，以及涉嫌假冒羅俊傑接受醫療檢查的梁偉鍵，亦因涉嫌參與相關勾當，早前被廉署分案起訴。涉案10份由王家強經辦的保單，危疾及醫療費用索償申請共約3750萬元。案件於下周一（12日）再提訊。

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