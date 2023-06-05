記協及新聞行政人員協會歡迎蔡玉玲查冊案裁決　港台工會：遲來的公道 (19:02)

記協發聲明指，新聞工作者為追查真相而被捕、被提告，甚至被定罪，實屬無稽，認為由蔡玉玲被捕一刻已是「錯誤的決定」。記協又指，記者為查車牌尋找真相卻被控虛假陳述罪成，只會對傳媒工作者在偵查報道時構成重大阻礙，削弱傳媒發揮求真和監察的作用。

記協表示，雖然蔡玉玲上訴得直，但案件足以反映業界艱難的現況，促請政府尊重新聞工作者的工作，以確保公眾知情權及新聞自由受保障。

新聞行政人員協會於聲明提到，新聞工作者對涉及公眾利益的社會事件進行偵查報導屬職責所在，指本港言論、出版及新聞自由都受《基本法》保障，促請政府理順目前新聞界使用的相關查冊，包括車牌查冊等查證方式，定出更清晰的指引，方便新聞界採訪工作。

香港電台節目製作人員工會歡迎裁決，認為記者因履行職責，循正常及行之已久的渠道，追查及披露涉及公眾利益的資料，卻因而被控告以至負上刑責，實屬荒謬，形容終院裁決為「應有之義」，亦同意判辭肯定言論及新聞自由受憲法保護，並認同涉案的7.21調查報道為真誠的新聞調查，「還蔡玉玲和《鏗鏘集》時任團隊遲來的公道，亦證明記者尋找真相無罪。」港台工會亦指，案件不但對記者構成沉重壓力，亦已嚴重影響新聞業界查冊和調查報道，窒礙傳媒履行監察社會的天職，感謝蔡玉玲堅持上訴，捍衛資訊和新聞自由。