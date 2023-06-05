女學生認Telegram煽惑殺警還押候判　求情稱衝動下犯案已感後悔 (13:05)

庭上透露，被告葉倩敏（現22歲）另涉違反警員「起底」禁制令的高等法院案件，被判囚21日、緩刑1年。控方表示，本案在高院案件之前發生，故被告毋須履行緩刑。

辯方求情指，被告為香港專業教育學院（IVE）學生，現正休學一年，她在衝動下犯案，現已感到後悔。辯方表示，被告並非名人，在社交媒體的追蹤人數不多；控方標記涉案帖文中的M24和M82為槍枝型號，未必為人熟悉。

案情指，被告2021年7月2日在多個社交媒體發帖，例如在名為「元朗人公海!!721第23個月」的Telegram群組留言「71、101係殺狗好日子」、「係香港玩M82就好X正」，意指對警員使用槍支。此外，被告曾向名為「我家的老公仔」的Telegram用戶發信息，指「我真係想死」、「我死之前，比（畀）我殺一隻狗，我要攬埋佢地死」。

根據案情，被告亦在逾1200人追蹤的Facebook帳號發帖，表示「其實無野值得我地（哋）喊，其實有野（嘢）值得我地（哋）學」、「如果香港有M82就好，M24都好」。被告另於instagram發帖，稱「所有阻膠、泛民、捉鬼黨，一率（律）死X開」。被告以煽惑他人謀殺罪被捕，警誡下稱一時衝動犯案。