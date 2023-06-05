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荷里活廣場謀殺案｜港大教授倡推動精神健康服務公私營合作　助改善人手緊張 (11:01)

兩名年輕女子前日在鑽石山荷里活廣場遭捅斃，據了解39歲疑兇患妄想型精神分裂症，每3個月要到醫院精神科覆診。精神健康諮詢委員會委員、港大醫學院精神醫學系講座教授陳友凱認為，現時精神健康服務人手嚴重不足，亦出現資源錯配，建議當局大力推動公私營合作，相信有助短期內改善情况。

陳友凱今早於港台節目《千禧年代》中表示，2017年公布的精神健康檢討報告已指出服務人手嚴重不足，涉及醫生、心理學家、社工、職業治療師等，情况其後雖有局部改善，但仍有不足。他認為，並非所有患者都必需看醫生，醫管局有空間改善人手資源安排，他指本港有逾三分一精神科醫生正私人執業，「搞掂咗公私營合作嘅細節，其實佢哋係可以幫到手」。

陳友凱又說，跨專業團隊在精神健康服務擔當重要角色，稱臨床心理學家培訓額不足，又建議可以向社工提供介入治療（intervention）方面培訓，作為一個治療角色。

對於疑兇於上周一（5月29日）曾接受個案經理提供的社區外展探訪服務，陳友凱稱，理論上個案經理接觸病人約半小時至1小時，很大機會可以發現到病人病情的轉變，但未知道當日是否出現其他困難。他又說，病人覆診時只能與醫生交談數分鐘，導致醫生很難得知他在日常生活中的轉變，社工及個案經理的探訪、家人的接觸和溝通可以增加觀察病人的途徑。他亦指出，理解市民會因此感到害怕，但強調絕大部分患者並沒有危險性。

相關字詞﹕編輯推介 精神健康 精神健康諮詢委員會 荷里活廣場 諆殺 公私營合作

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