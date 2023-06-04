六四34周年｜警方崇光一帶截查途人　男子被搜出「六四」電子蠟燭遭帶走 (18:50)

【18:50更新】社運人士杜志權穿着印有「不想回憶，未敢忘記」的黑色T恤，出現在維園。他稱，前幾年六四均有到場，但今年並無帶蠟燭在身，只打算於維園一帶步行，直至入夜，並稱「計算過能承受風險」。其後有數名警察包圍他及進行搜身，隨後抄下身分證並放行，他表示打算今晚繼續在銅鑼灣一帶步行。

此外，記協前主席麥燕庭於下午6時半在銅鑼灣地帶商場外梯級被截查，其後一度與警方爭論，約5分鐘後被帶上警車。

【18:00】下午3時45分，兩名女子崇光百貨門外被截查，其中一名女子身穿黑衣黃裙、佩戴黃色口罩，被警員截查其間高舉寫有「良知」卡牌。警方其後將兩名女子帶上警車，該名身穿黑衣女子得知須被帶走時鼓噪及呼叫。

約10分鐘後，身穿黑衫黑褲的張婆婆在東角道及記利佐治街交界被警方截查，其後獲放行。她向傳媒表示，無獲警員告知被截停原因，她也不怕被截查，惟她稱「今日係咩日子，係人都知啦，就係咁簡單囉。」

下午5時許，警方先後將多人帶進行動區截查，其中4人隨後被帶上警車，包括手持一束鮮花、人稱「王婆婆」的王鳳瑤，她被帶走時引起途人哄動，場面混亂。

另外三名被捕人士包括一名身穿黑衣並手持舞台劇《5月35日》劇本的年輕男子，以及一對分別身穿印有反修例「民主女神」及「光復香港」符號圖案的黑衣中年女子，其中一名女子被捕前於行動區外以手機反覆播放反修例歌曲《願榮光歸香港》。

從內地來港旅遊的陳小姐（化名）目睹王婆婆等人被帶走，她對警方行動感到詫異及困惑，不理解執法理據。被問到知否今日是什麼日子，她稱「當然知道」，不過不願多作評論。

在傍晚6時前，警方在記利佐治街及維園近告士打道入口增加布防。一名男子在維園告士打道入口遭警員截查，警員在他的背囊搜出寫有「六四」字眼的電子蠟燭及蠟燭狀模型，搜袋期間男子的相機從背囊跌出落地，男子其後欲測試相機是否仍能運作，遭警方阻止，並將他帶上警車。