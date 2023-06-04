六四34周年｜入夜後有市民到維園一帶以不同形式悼念　警員帶走多人包括前支聯會常委徐漢光 (22:05)

【22:13更新】約9時40分，一名女子在維園紀利佐治街入口以電話展示電子蠟燭，隨後被多名警員包圍，現場警員指她在多次要求下，拒絕出示身分證，以涉嫌阻差辦公將其帶走。該名女子在警員截查期間不斷高呼，說「我唔想見到你哋，我好驚，我好驚」、「香港現在六四不准去街」。她之後跌坐在地上，被數名警員抬上警車帶走。另外，晚上約10時，一名佩戴助聽器的中年男子坐在維園噴水池附近，背囊裝有一枝正發光的電子蠟燭，警員上前截查約5分鐘後便將其帶上警車。

【22:00更新】晚上約9時半，一名身穿印有「CUHK」及「I am an exchange student」黑色上衣的外籍男生Phillip，在維園紀利佐治街入口半跪在地、點起蠟燭，多名警員馬上上前截查他，搜查約20分鐘後獲放行。他稱自己是波蘭人，來港在中大作交換生，稱今晚來維園是作個人悼念，警方多次警告後容許他離開。

【20:30更新】入夜後，警方的佈防明顯加強，亦不時有市民帶上蠟燭或穿上特別的衣服到維園一帶悼念，亦有數名市民到維園外悼念。

晚上近8時，25歲的黎先生手持《人民不會忘記》一書，經過維園告士打道入口噴水池，表明自己是來走一圈紀念六四，他隨後被多名截停搜查，之後被放行。

身穿印有《文匯報》六四報道黑色上衣的職工盟前副主席鄧建華被帶上截停搜查並帶上警車。

至晚上8時許，一隊軍裝警員突從崇光百貨門外衝過馬路至黃金廣場毗鄰的英光大廈外，截停手持電子蠟燭的前支聯會常委徐漢光，引起大批傳媒跟隨拍攝。警員一度與徐爭論，呼喝道「你睇下你引咗幾多人過嚟？」其後將他帶上警車離開。

【19:15更新】社運人士杜志權穿着印有「不想回憶，未敢忘記」的黑色T恤，出現在維園。他稱，前幾年六四均有到場，但今年並無帶蠟燭在身，只打算於維園一帶步行，直至入夜，並稱「計算過能承受風險」。其後有數名警察包圍他及進行搜身，隨後抄下身分證並放行，他表示打算今晚繼續在銅鑼灣一帶步行。

此外，記協前主席麥燕庭於下午6時半在銅鑼灣地帶商場外梯級被截查，其後一度與警方爭論，約5分鐘後被帶上警車。

傍晚近7時，社民連主席陳寶瑩手持蠟燭及紙花到達崇光百貨門外，數分鐘內便遭警方拉進行動區截查，其後被帶上警車，期間高呼「悼念六四無罪」。另有一名黑衣中年女子經搜查後被帶上警車。

【18:00】下午3時45分，兩名女子崇光百貨門外被截查，其中一名女子身穿黑衣黃裙、佩戴黃色口罩，被警員截查其間高舉寫有「良知」卡牌。警方其後將兩名女子帶上警車，該名身穿黑衣女子得知須被帶走時鼓噪及呼叫。

約10分鐘後，身穿黑衫黑褲的張婆婆在東角道及記利佐治街交界被警方截查，其後獲放行。她向傳媒表示，無獲警員告知被截停原因，她也不怕被截查，惟她稱「今日係咩日子，係人都知啦，就係咁簡單囉。」

下午5時許，警方先後將多人帶進行動區截查，其中4人隨後被帶上警車，包括手持一束鮮花、人稱「王婆婆」的王鳳瑤，她被帶走時引起途人哄動，場面混亂。

另外三名被捕人士包括一名身穿黑衣並手持舞台劇《5月35日》劇本的年輕男子，以及一對分別身穿印有反修例「民主女神」及「光復香港」符號圖案的黑衣中年女子，其中一名女子被捕前於行動區外以手機反覆播放反修例歌曲《願榮光歸香港》。

從內地來港旅遊的陳小姐（化名）目睹王婆婆等人被帶走，她對警方行動感到詫異及困惑，不理解執法理據。被問到知否今日是什麼日子，她稱「當然知道」，不過不願多作評論。

在傍晚6時前，警方在記利佐治街及維園近告士打道入口增加布防。一名男子在維園告士打道入口遭警員截查，警員在他的背囊搜出寫有「六四」字眼的電子蠟燭及蠟燭狀模型，搜袋期間男子的相機從背囊跌出落地，男子其後欲測試相機是否仍能運作，遭警方阻止，並將他帶上警車。