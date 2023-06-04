明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

有市民到維園嘉年華掃貨　檔主稱「爆場」料可清貨 (17:25)

維園足球場正舉行家鄉市集嘉年華。記者今日所見，進場市民以長者為主，不少人更攜帶購物車「掃貨」，場內攤位以銷售食品為主，吸引不少市民光顧。

攤檔「毛家食品」主要銷售湖南特產，負責人彭女士稱今天更「爆場」，屬意料之外，「原本只係諗住俾鄉親，（怎料）香港市民更加認識呢啲產品」。她表示，本身準備了價值20萬元的產品，目前已售出近三分二，有信心可以「清貨」。她說，「紅燒肉」特別好賣，又向記者將產品的歷史娓娓道來，「毛澤東主席1972年在（美國）總統尼克遜訪華期間，招待他的第一道菜就是紅燒肉。」

被問到維園以往會舉辦六四集會，今日會場保安亦相當嚴密時，她立刻說「這個我們不懂的，我們只會推銷我們的產品，讓全香港的市民知道」，「外面的世界是怎樣，我們沒有留意」，強調只是為了推廣湖南產品，讓港人了解內地文化。

此外，有長者「三人成團」攜購物車「掃貨」，她們說「見到嘢就買」，包括麵條、魷魚絲，龜苓膏，「樣樣都有」，到場約1小時，每人花費了約600元，但因為感到太熱，準備離開。她們說，因為「人哋講好多嘢買」，故到場購物，又稱不了解保安是否嚴密，「唔知喎、唔覺喎」。

被問到是否知道維園以往會舉辦六四燭光活動，她們說，「燭光活動嗰啲我哋唔識，嗰啲我哋唔識，係買嘢就識」，又問記者「係咩人嚟㗎，問咁多嘢」，記者展示記者證後，她叫記者「唔好問咁多啊」。場內亦有多名穿着藍色上衣的工作人員，記者向受訪者展示記者證期間，有工作人員突然走近一旁，不作一聲望着記者。

另外，場地中央為主舞台，有舞龍醒獅等表演，亦有歌唱環節，又邀請歌手車婉婉上台演唱，問在場人士「係咪中國人呀？」主舞台保安極嚴密，場內及外圍位置有近60名保安人員，其間亦有數名警員巡邏。

相關字詞﹕編輯推介 六四 維園 嘉年華

上 / 下一篇新聞