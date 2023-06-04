有市民到維園嘉年華掃貨　檔主稱「爆場」料可清貨 (17:25)

攤檔「毛家食品」主要銷售湖南特產，負責人彭女士稱今天更「爆場」，屬意料之外，「原本只係諗住俾鄉親，（怎料）香港市民更加認識呢啲產品」。她表示，本身準備了價值20萬元的產品，目前已售出近三分二，有信心可以「清貨」。她說，「紅燒肉」特別好賣，又向記者將產品的歷史娓娓道來，「毛澤東主席1972年在（美國）總統尼克遜訪華期間，招待他的第一道菜就是紅燒肉。」

被問到維園以往會舉辦六四集會，今日會場保安亦相當嚴密時，她立刻說「這個我們不懂的，我們只會推銷我們的產品，讓全香港的市民知道」，「外面的世界是怎樣，我們沒有留意」，強調只是為了推廣湖南產品，讓港人了解內地文化。

此外，有長者「三人成團」攜購物車「掃貨」，她們說「見到嘢就買」，包括麵條、魷魚絲，龜苓膏，「樣樣都有」，到場約1小時，每人花費了約600元，但因為感到太熱，準備離開。她們說，因為「人哋講好多嘢買」，故到場購物，又稱不了解保安是否嚴密，「唔知喎、唔覺喎」。

被問到是否知道維園以往會舉辦六四燭光活動，她們說，「燭光活動嗰啲我哋唔識，嗰啲我哋唔識，係買嘢就識」，又問記者「係咩人嚟㗎，問咁多嘢」，記者展示記者證後，她叫記者「唔好問咁多啊」。場內亦有多名穿着藍色上衣的工作人員，記者向受訪者展示記者證期間，有工作人員突然走近一旁，不作一聲望着記者。

另外，場地中央為主舞台，有舞龍醒獅等表演，亦有歌唱環節，又邀請歌手車婉婉上台演唱，問在場人士「係咪中國人呀？」主舞台保安極嚴密，場內及外圍位置有近60名保安人員，其間亦有數名警員巡邏。