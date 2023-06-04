六四34周年｜書店派電子蠟燭　前區議員稱「忠於自己相信要做的事」 (17:14)

黃文萱在她開設的書店擺放電子蠟燭，供市民領取，記者觀察約一小時已有十多名市民索取。她說是希望回應六四事件34周年，並強調不是主動派發蠟燭。她稱至今沒有被警方聯絡，今日亦沒有政府人員上門。對於今年沒有公開活動悼念六四，她認為不代表六四事件沒有發生，相信港人不會遺忘。她說不明白單純哀悼一件事會被指煽動，擺放蠟燭也不是特別行動，不擔心會違法。

市民劉小姐與友人途經書店時領取電子蠟燭，她說過去曾參與六四悼念集會，惟今年不會再去維園，「沉默的香港人，可以有個人的表達，法律不可凌駕在我們信念之上」。

另一市民陳先生特意趁六四到書店，購買講述六四事件的舞台劇《5月35日》劇本集，坦言擔心日後難以再購買這類政治書籍，又領取電子蠟燭悼念六四。他說以往每年均會到維園參加悼念集會，即使今年維園再無集會，認為悼念不限於維園，相信燭光可散落四周。陳先生認為，正因不能公開悼念，大家反而會更堅持記住歷史，深信港人會口耳相傳將六四事件傳承給下一代。

油尖旺前區議員朱江瑋亦在旺角的商舖派發電子蠟燭，惟他婉拒受訪。現場所見，一小時內也有約5名市民索取電子蠟燭。