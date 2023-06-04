六四34周年｜大批警員駐守銅鑼灣天后一帶　女子舉「良知」卡牌被戴上警車 (16:53)

下午3時45分，兩名女子崇光百貨門外被截查，其中一名女子身穿黑衣黃裙、佩戴黃色口罩，被警員截查其間高舉寫有「良知」卡牌。警方其後將兩名女子帶上警車，該名身穿黑衣女子得知須被帶走時鼓噪及呼叫。約10分鐘後，身穿黑衫黑褲的張婆婆在東角道及記利佐治街交界被警方截查，其後獲放行。她向傳媒表示，無獲警員告知被截停原因，她也不怕被截查，惟她稱「今日係咩日子，係人都知啦，就係咁簡單囉。」

根據本報記者觀察，於下午約3時半左右，從銅鑼灣崇光百貨前往維園噴水池入口，沿途有逾50名軍裝、便衣及傳媒聯絡隊警員駐守及巡邏，包括6名反恐特勤組沿記利佐治街來回巡邏。

警方在下午4時20分在記利佐治街行人專用區馬路位置拉上橙帶，禁止途人進入，並架起帳篷，另要求兩旁行人路途人勿作停留。警員回覆查詢時稱，橙帶內位置將用作行動區。

維園家鄉市集保安嚴密 入場前要檢查隨身物品

在維園近告士打道入口，至少22名警方分成5組，每組2至7人，全部有穿戰術背心，不時截查在場市民或記者，有3人一組的警員互相背靠背站立戒備。

而天后電氣道及停車場停泊至少13架警車，亦有旅遊巴停於路邊，接走到場購物的約30名長者；往維園入口沿途有至少10名警員。市民入場前均需打開隨身行李供檢查，即使是A5大小的皮包亦不例外，有保安員問進場市民：「有冇刀片、𠝹刀？」

場內保安嚴密，大批穿着白色恤衫或灰色上衣的保安員在攤位之間站崗，其中一個主要通道，已有16名保安人員。