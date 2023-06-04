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六四34周年｜大批警員駐守銅鑼灣天后一帶　入夜後保安明顯加強 (19:02)

今日是六四事件34周年，雖然今年維園足球場舉行的是家鄉市集嘉年華，但維園一帶仍有大批警力佈防，維園近銅鑼灣入口沿路有多名警員駐守及巡邏，天后入口附近停泊多架警車，保安在門口檢查入場人士隨身物品，A5大小的皮包亦需打開檢查，場內保安嚴密。

【19:00更新】入夜後，維園一帶保安明顯加強，主舞台附近位置有10多名機動部隊警員，亦有至少5名便衣警員，同場亦有大量保安人員及工作人員。在維園通往中央圖書館天橋，亦有會場的保安人員看守，望向場內位置及不時拍照。

【18:30更新】臨近入夜，警方在維園及銅鑼灣一帶布防明顯加強，維園沿告士打道入口，在傍晚6時許起警方由下午的至少22人，增到至少68人，全部穿有戰術背心，大部分為軍裝警員，部份為傳媒聯絡隊，亦有穿反黑組背心的便衣警及反恐特勤隊警員在場巡邏戒備。

【16:50】根據本報記者觀察，於下午約3時半左右，從銅鑼灣崇光百貨前往維園噴水池入口，沿途有逾50名軍裝、便衣及傳媒聯絡隊警員駐守及巡邏，包括6名反恐特勤組沿記利佐治街來回巡邏。

警方在下午4時20分在記利佐治街行人專用區馬路位置拉上橙帶，禁止途人進入，並架起帳篷，另要求兩旁行人路途人勿作停留。警員回覆查詢時稱，橙帶內位置將用作行動區。

維園家鄉市集保安嚴密 入場前要檢查隨身物品

在維園近告士打道入口，至少22名警方分成5組，每組2至7人，全部有穿戰術背心，不時截查在場市民或記者，有3人一組的警員互相背靠背站立戒備。

而天后電氣道及停車場停泊至少13架警車，亦有旅遊巴停於路邊，接走到場購物的約30名長者；往維園入口沿途有至少10名警員。市民入場前均需打開隨身行李供檢查，即使是A5大小的皮包亦不例外，有保安員問進場市民：「有冇刀片、𠝹刀？」

場內保安嚴密，大批穿着白色恤衫或灰色上衣的保安員在攤位之間站崗，其中一個主要通道，已有16名保安人員。

相關字詞﹕編輯推介 六四 維園 天后 銅鑼灣 警察 六四34周年

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