唧膠男工中暑昏迷不治　遺孀轟中暑指引形同虛設 (14:18)

昨午（3日）2時許，負責窗邊唧膠工作的66歲葉姓男工友，在中大新亞坊會友樓3樓外牆棚架維修鋁窗期間，懷疑中暑暈倒，送往威爾斯親王醫院後不治。死者遺孀葉太受訪時提到與丈夫育三名女兒，其中兩名已結婚搬出，現與剛畢業的21歲孻女同住在逸東邨一個單位。

葉太表示丈夫過往從事地盤工作，惟疫情後失業，「五月個陣老細搵佢（工作）」，雖葉太未知其工作範疇，但丈夫曾透露工作辛苦，「熱到頂唔順」、「日日係路面曬，好熱好熱」。她曾勸丈夫「唔好做」，惟辭退後上司又「搵佢唧玻璃膠，做咗幾日就出事」。

葉太表示，丈夫工作每日最少6至7小時，「6點幾出門，有時夜間7點幾先返到屋企」。而事發時，葉太正在工作，突然接到警方致電指其丈夫暈倒，「叫我叫老公最後一面」。而事後丈夫公司未有主動接觸，亦未作出安排，「我宜家都唔知點搞」。

勞工處5月15日起推行《預防工作時中暑指引》，葉太認為措施形同虛設，「邊有得抖，冇得抖㗎，飲茶時間先有得抖」。死者女兒葉小姐表示，曾查看指引相關內容，「公司根本冇可能根據指引做嘢，咁樣拖慢進度，佢自己（公司）又賺唔到錢」。