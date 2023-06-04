湯家驊：不建議市民有組織地悼念六四　稱不可永遠活在過去 (11:21)

湯家驊今日（4日）於商台《政好星期天》中表示，市民要活在當下，現時中國面對外國政治勢力的不斷壓迫、抹黑、抵毀，中國人要團結一致「槍口對外」，中央期望香港維持安穩及和平，並非一個過份的要求，市民亦有責任維持香港穩定和平的環境，小心不要被唆擺去進行與有關目標相違背的行動，「唔係話唔準去悼念，我聽唔到政府有任何人講過呢句說話，但大家都係需要以理性啲嘅態度去處理呢個問題。 」他又說，市民要反思如何掌握自己的行為，增加一國兩制全面成功的機會。

公民黨早前清盤解散，屬創黨成員之一的湯家驊形容，是他從政以來「最大的失敗」。他憶述當時成為立法會議員，有感當時的民主派政黨未能代表絕大多數、位於中間路線的市民，希望公民黨創立後可以照顧有關選民，並與中央對話，最終達致民主改革的目標。他稱，公民黨及後與創黨理念越走越遠，「去到19年係一發不可收拾」，對前黨友的言論感痛心，又批評2019年期間有前黨友拍手叫彩，「今日有好多年青人坐緊監，你係有責任嘅」。

湯家驊：國家需要一國兩制下的香港 矯枉過正非好事

另外，民主思路上月訪京，獲港澳辦主任夏寶龍接見。湯家驊說，與他會面期間，一半時間討論香港在一國兩制下如何保持特色。他認為，保持一國兩制特色與愛國之間不應有矛盾，「唔應該話我好愛國，就覺得一國兩制唔重要，好多嘢就可以唔理，圖書館啲書又可以拆晒落嚟啦」，認為矯枉過正不是好事。湯家驊說，內地不需要多一個上海或深圳，而是需要一國兩制下的香港，「講英文、行使普通法治、自由開放多元的社會」。

他又說，香港在民主進程上經過無數次嘗試均失敗而回，包括2015年與普選擦身而過，又稱2019年令民主進程推後至少20年，形容現時要由零開始，「我哋所睇到或者感受到困難，係咪都係自己築建起嚟呢？有時撫心自問，喺呢方面都有啲唏噓。 」被問到香港日後的民主制度發展，他希望現時處於「短暫性緩衝期」，但稱民主派仍對中央抱有戒心，又不點名指立法會唯一非建制派的狄志遠，未有隨政府官員及立法會考察大灣區，「寧願去跑馬拉松」，反映整個非建制派制營，未回復爭取民主必須成功的決心，又稱很多人被「反共、恐共甚至仇共的心態」影響，「呢種心態一日唔改變，我睇唔到一日香港會有民主制度嘅發展」。