市民銅鑼灣悼念六四被警方帶走 警：4人涉煽動被捕 另帶走4人 (23:13)

警方晚上在facebook專頁指，今午發現有人到港島銅鑼灣一帶，展示具煽動性字句的示威物品及在公眾地方叫囂，作出違法行為。經調查後，警方分別以涉嫌干犯「在公眾地方擾亂秩序」或「作出具煽動意圖的作為」罪，即場拘捕4名人士；並即場帶走另外4名涉破壞社會安寧人士到警署調查。警方稱，高度關注有人企圖作出煽動及鼓吹他人進行危害國安、公共秩序及公共安全的違法行為；會繼續加強巡邏及收集情報及注意各區治安情况。

踏入傍晚6時04分，前支聯會義工關振邦及天安門母親運動成員劉家儀在維園噴水池外高舉A4傳單，上面寫有「堅守良知與追求自由的人」、「個人悼念 禁食 8964 3.4」、「哀悼六四死難者 向『天安門母親』致敬」、「禁食89643.4秒」等字句。劉表示兩人將禁食24小時，以示悼念及對天安門母親支持到底。劉表示絕食活動會以遊走及流動形式進行，明早8時45分及明晚6時04分將回來噴水池位置。劉手持一束鮮花，她表示6朵白玫瑰及4朵紅玫瑰代表對天安門母親的支持。二人又以紅色膠紙封咀。

警察之後拉起封鎖線，向兩人發出口頭警告，稱他們可能觸犯第200章 《刑事罪行條例》第九條。兩人在警方截查及警告期間，在背囊拿出紅色電線膠紙，交叉貼在嘴上。過程中，兩人沒有與警方理論，在噴水池前默站。數分鐘後，等多警察到場，將兩人帶走。現場一度有數十名警察在場。

警察拉起橙帶封鎖線，將兩人帶上警車，期間兩人沒有反抗及作聲。有警員向在場人士呼喝「無野睇全部離開」。

晚上約8時45分，一名黑衣女子手持白紙和白花，在崇光百貨對開一段駱克道與東角道附近徘徊。警員拉起橙帶將她包圍及截停搜查。當時正下著大雨，警員在雨中將她帶上警車離開。