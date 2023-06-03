明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

荷里活廣場謀殺案｜死者母親：望與施襲者對質　「可唔可以問下佢點解？」 (15:02)

鑽石山荷里活廣場謀殺案，其中一名死者、26歲方曉彤的母親向本報表示，只有一名獨女，對女兒無辜捱斬感無助及不知所措，「唔知點處理」，亦對施襲者感悲憤，希望有機會與施襲者當面對質，「可唔可以問下佢點解」。

她稱昨下午近6時，接獲警方通知事件，隨即到醫院了解，其後在新聞報道亦有看到相關影片，「睇咗成晚，但都無補於事」。她說，女兒過往不時轉工，現於廚房任職，形容女兒有愛心，愛小動物及小朋友。她表示，女兒已遷出與另一半同住，較少回家，母女多透過WhatsApp聯絡，她亦不認識案中同行女子。

她稱，未曾面對過有家人離世，坦言不懂處理，但亦不欲張揚，「我唔想畀人知我個女已經唔係度」、「（唔通）拎個咪出去嗌我個女死咗，等人可憐？」現只想獨自靜靜。她稱，部分後事會由女兒朋友幫忙，遺體火化後打算將骨灰放在家中供奉。

她對施襲者感悲憤，「話嗰個人有精神問題，我個女就咁冇咗」、「你拎住白卡就可以咁？」冀有機會與施襲者當面對質，「可唔可以問下佢點解」，又希望政府加強跟進精神病患情況，「今次係我（女兒），再有下一個受害者咁點」。

情緒支援熱線：23432255（社署24小時電話熱線）／51645040（香港紅十字會）／24667350（醫院管理局24小時精神健康專線）

相關字詞﹕荷里活廣場 謀殺 編輯推介

上 / 下一篇新聞