荷里活廣場謀殺案｜死者母親：望與施襲者對質　「可唔可以問下佢點解？」 (15:02)

她稱昨下午近6時，接獲警方通知事件，隨即到醫院了解，其後在新聞報道亦有看到相關影片，「睇咗成晚，但都無補於事」。她說，女兒過往不時轉工，現於廚房任職，形容女兒有愛心，愛小動物及小朋友。她表示，女兒已遷出與另一半同住，較少回家，母女多透過WhatsApp聯絡，她亦不認識案中同行女子。

她稱，未曾面對過有家人離世，坦言不懂處理，但亦不欲張揚，「我唔想畀人知我個女已經唔係度」、「（唔通）拎個咪出去嗌我個女死咗，等人可憐？」現只想獨自靜靜。她稱，部分後事會由女兒朋友幫忙，遺體火化後打算將骨灰放在家中供奉。

她對施襲者感悲憤，「話嗰個人有精神問題，我個女就咁冇咗」、「你拎住白卡就可以咁？」冀有機會與施襲者當面對質，「可唔可以問下佢點解」，又希望政府加強跟進精神病患情況，「今次係我（女兒），再有下一個受害者咁點」。

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