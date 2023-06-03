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荷里活廣場謀殺案｜市民到場獻花　社署設流動服務站　警到場加強巡查 (11:32)

鑽石山荷里活廣場昨（3日）發生謀殺案，兩名女子喪生。商場今早如常開放，3樓中庭近案發位置亦已解封，有市民到場擺放白花悼念。商場及後將Sanrio商店旁的一段走火通道劃為獻花區，同時暫停推廣活動一星期。警方則加派人手到場，不時截查途經人士。

到場獻花李先生表示，兩名女事主可憐無辜捱斬，故前來獻花，希望死者安息。他稱，昨看到事發片段時感震驚、難過，家中長者、小孩「唔敢睇」，相信有人或需心理輔導。他認為近日不時發生傷人案，治安「差少少」，擔心會繼續發生類似案件，已提醒家中老幼小心，希望警方盡快調查此案及加強巡邏。

鄰近美妝用品店「莎莎」店員蔡小姐表示，兩名女事主事發前曾進入店舖逛街，襲擊者則沒有入店。她稱事發時「唔敢睇」，「一斬人，我地就匿埋咗」，惟事後曾看相關片段，「腦海度成日睇到條片，返去成日諗起，就好驚」，但暫時無需心理輔導。

荷里活廣場今早繼續舉行全港大專學生稅務辯論比賽，而推廣活動將暫停一星期。商場發聲明指，為事件感到難過，除即時配合警方調查，商場方面會為商場員工及租戶提供心理支援服務。

社會福利署則於港鐵鑽石山站C2出口設流動服務站，運作時間為上午11時45分至下午6時。社署的臨床心理學家亦會為有需要市民提供情緒輔導。因事件受情緒困擾的市民亦可繼續致電社署的24小時電話熱線23432255或香港紅十字會的熱線51645040求助。

醫管局亦呼籲有需要市民可致電24667350，熱線會由專業醫護人員會提供協助，並24小時運作，醫管局會加派人手全力為有需要的市民提供情緒支援，協助受影響市民盡快處理不安的情緒。醫管局發言人表示，市民如出現不安、驚恐、憤怒、睡眠困難、在腦海中不由自主浮現事件、迴避相關人和事，以及勾起過往創傷回憶等，很有可能已產生急性壓力反應，而每個人的反應不同，有需要時應立即尋求專業醫護人員協助。

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