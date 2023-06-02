抑鬱母以膠枱布勒斃智障兒　被判醫院令一年 (19:03)

被告陳雪萍（現年49歲）報稱為家庭主婦，被控於2020年9月4日至5日之間，在葵涌葵涌邨映葵樓一個單位謀殺黃發麟。

辯方進一步求情指，被告2004年來港前於內地接受護士培訓。因事主身體較虛弱，故被告來港後繼續進修與照顧相關的課程，望應用於兒子身上，同時幫助有需要的人。辯方指被告一家有財政負擔，加上事主需額外照料，案發前對被告表現暴躁、不合作。被告家人今有到庭支持，辯方希望判處即時監禁，讓他們一家團聚。

法官李素蘭判刑指，被告一家因案深受影響，被告的丈夫要辭職照顧餘下一對子女，自身亦有壓力問題需接受輔導，一家現靠領取綜援維生。法官同時指出，被告因抑鬱症而犯案，與一般精神病的治療有很大分別，不能單靠藥物控制。法官續引述被告精神報告指，被告有抑鬱症復發跡象和自殺風險，且對自己狀況的了解流於表面，最適合是在小欖精神病院接受治療。