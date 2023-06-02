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器官受贈者：器官火化燒掉可惜　登記捐贈或能帶來改變 (18:48)

近期取消器官捐贈登記數字大幅上升，本身曾接受心臟移植的香港心臟移植協康會主席曾永鏗認為，部分人顧慮太多，稱所有人日後亦有可能需要接受器官移植，又提及自己接觸很多人因器官衰竭等候移植，稱人終會逝世，若內臟仍可用，為何不捐贈給需要的人，「貿貿然把自己唔要嘅嘢燒咗佢好可惜」，他亦對內地有適合的器官捐贈給本港病人表示歡迎。

曾永鏗今年71歲，約45歲時因心律不整植入心臟除顫器，及後心臟功能變差，約9年前，情况差到需要心臟移植或安裝機械心。曾表示，最差時「透氣都好辛苦」，而自己當時距離醫管局規定的年齡上限僅有7個月，因此得知有合適的心臟時，「諗都唔諗，即刻去醫院」。

被問及完成移植手術的感受，曾直言「你們沒有見過我們未做手術時的樣子」，表示自己落床均需要協助，而現在能做很多活動及運動。另外，他現時任心臟移植協康會主席，透過活動及分享為等候換心及已接受手術的病友提供支援。

現時61歲的馬暢初約7年前因心臟不適求診，被診斷為心臟功能僅剩約3成，並在2019年進行心臟移植，他回憶稱，得知有合適心臟可做移植手術第一反應是「忐忑」，但他表示，自己從ICU醒來時透過窗戶看到自己的妹妹，雖然身上插滿管道和儀器，「但感覺係行啱咗一步」。馬強調，捐贈者的無私和大愛不僅可以幫助病人，亦是幫助一個家庭。

醫管局心臟移植至今30年，約完成250宗心臟移植手術，截止今年3月底，約有80名病人等候移植，而過去4年遺體捐贈心臟個案數介乎8至11宗。葛量洪醫院心臟內科病房經理鄭嘉恩表示，相信未來需要心臟移植的病人數量會越來越多，指隨着科技及藥物的進步，會盡力幫病人爭取更多時間輪候合適的心臟。

相關字詞﹕編輯推介 器官捐贈 心臟 醫管局

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