器官受贈者：器官火化燒掉可惜　登記捐贈或能帶來改變 (18:48)

曾永鏗今年71歲，約45歲時因心律不整植入心臟除顫器，及後心臟功能變差，約9年前，情况差到需要心臟移植或安裝機械心。曾表示，最差時「透氣都好辛苦」，而自己當時距離醫管局規定的年齡上限僅有7個月，因此得知有合適的心臟時，「諗都唔諗，即刻去醫院」。

被問及完成移植手術的感受，曾直言「你們沒有見過我們未做手術時的樣子」，表示自己落床均需要協助，而現在能做很多活動及運動。另外，他現時任心臟移植協康會主席，透過活動及分享為等候換心及已接受手術的病友提供支援。

現時61歲的馬暢初約7年前因心臟不適求診，被診斷為心臟功能僅剩約3成，並在2019年進行心臟移植，他回憶稱，得知有合適心臟可做移植手術第一反應是「忐忑」，但他表示，自己從ICU醒來時透過窗戶看到自己的妹妹，雖然身上插滿管道和儀器，「但感覺係行啱咗一步」。馬強調，捐贈者的無私和大愛不僅可以幫助病人，亦是幫助一個家庭。

醫管局心臟移植至今30年，約完成250宗心臟移植手術，截止今年3月底，約有80名病人等候移植，而過去4年遺體捐贈心臟個案數介乎8至11宗。葛量洪醫院心臟內科病房經理鄭嘉恩表示，相信未來需要心臟移植的病人數量會越來越多，指隨着科技及藥物的進步，會盡力幫病人爭取更多時間輪候合適的心臟。