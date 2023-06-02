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旅發局7、8月連續5個周末辦嘉年華　邀40歌手樂隊銅鑼灣海傍表演 (18:25)

旅發局最新數字顯示，疫後復常的2023年首5個月已有1000萬人訪港，相等於疫前40%。旅發局表示，下半年會推出多項大型活動，其中「開心香港」項目之一、被形容為旅發局最盛大嘉年華會的「樂聚維港」定於7月8日開始，連續5個周末和周日的晚上在灣仔至銅鑼灣海濱舉行，屆時在銅鑼灣海濱水上活動及康樂主題區（即現時可租用水上單車的水上康樂區）搭起海上舞台，邀請來自不同地方的歌手演唱。

旅發局總幹事程鼎一表示，因預料7至8月白天的天氣較熱，所以「樂聚維港」嘉年華會在晚上6至11時舉行，由7月8日周六開始，一連5個周六、日共10天在銅鑼灣海濱，為市民提供音樂、藝術及體育等多元戶外娛樂體驗。當中的維港水上音樂會，邀請逾40組本地、內地、台灣及海外的歌手樂隊，分廣東歌（Canton Pop）、樂隊（Band）﹑獨立音樂（Independent music）等主題表演，將新生代喜歡的音樂類型匯聚香港。

屆時在灣仔至銅鑼灣海濱長廊上，會有超過25個本地及來自世界各地的團體參加街頭藝術表演，涵蓋舞蹈、魔術、中國功夫及踩高蹺等。嘉年華亦會加入極限運動元素，例如 BMX 單車、滑板、霹靂舞等。「幻彩詠香江」特設為期一個月的特別燈光效果。在嘉年華舉行的10天更設有水上煙火。嘉年華會將會免費入場，但會在事前公開派入場券才可入場。

程鼎一表示，疫後復常的2023年首5個月已有1000萬人訪港，相等於疫前40%。 旅客數字由2月至3月回復至疫情的三至四成，逐步上升至過去兩個月的超過 50%。而在5月，內地及東南亞旅客已回復至疫前的六成以上。受制於航空運力尚待恢復，乘搭高鐵來港的內地旅客比例上升至 20%。但他們發現，高鐵客不少是年青客群，而過夜旅客比例亦超過一半。

程展望下半年整體的旅遊復蘇是樂觀的，預料年初訂下的2600萬訪港旅客目標（即約疫前的40%）應可達到，惟復蘇步伐仍會受到不同因素影響，包括航空運力、環球經濟，以及區域旅遊業競爭等，故仍要觀察一段時間，考慮是否需要調整目標數字。

除「樂聚維港」嘉年華外， 已停了4年的香港國際龍舟邀請賽將於6月24及25日尖東海傍舉行，首設獎金予5大賽事，吸弔海內外隊伍參加，更特設「大灣區盃」，邀請「9+2」城巿的龍舟旅作賽。

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