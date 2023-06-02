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警方破販毒案　1.1億元毒品藏曲奇、車呔等日常物品中圖避法網 (17:15)

警方毒品調查科昨日（1日）偵破一宗販毒案件，檢獲約300公斤懷疑大麻、約59公斤懷疑冰毒及約14公斤懷疑海洛英，販毒人士將毒品隱藏於車呔、曲奇等日常物品中，估計總市值約1.1億元。行動中共拘捕3男1女，年齡22至36歲，被控販賣危險藥物罪，明日（3日）將在觀塘及粉嶺裁判法院提堂。

警方毒品調查科針對本地販毒集團活動，在多區採取一連串打擊販毒活動，在流浮山一個三層村屋單位，發現藏有8分斤懷疑海洛英粉及2公斤懷疑海洛英磚、25盒藏有懷疑海洛英粉末的曲奇餅，共重4公斤。其後，在元朗喜業街一座工業大廈埋伏期間截查一名形跡可疑的女子，發現其手袋內藏有一包重1公斤的懷疑冰毒，押回單位再搜出八個藏有懷疑冰毒的車呔，總重52公斤，該名22歲女子持雙程證。另外，警方再在鴨脷洲截查兩車時搜出21個尼龍袋，檢獲256包懷疑大麻花，總重309分斤，本次檢獲的大麻花為今年單一檢獲數量最多。

警方稱，販毒集團聘請不同人士擔當不同角色，例如管理、儲存、運送等，分割每一個人的參與度，亦利用不同單位分批儲存，以增加執法難度。對於本次行動的毒品檢獲量甚大，警方表示此與販毒集團的模式改變相關。疫情前集團以「螞蟻搬家」的形式，聘請人員將毒品帶出及進入香港，而疫情後由於出入境限制增加，販毒集團會先在海外添購大量毒品，將其藏匿在合法貨品中，再用貨運方式運至香港。

警方強調，販毒集團以多種途徑切法掩飾販毒行為，逃避法網，但警方定會堅守岡位，務求從源頭堵截毒品流入本地市場，將販毒集團繩之以法。

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