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油麻地暴動案　19歲女生判入教導所　3男判囚4年半至5年兩個月 (17:00)

2019年11月18日警方圍堵理大，有示威者於多區發起「圍魏救趙」行動以分散警力，在油麻地共213人被捕，全被控暴動罪並分成17案審訊，其中一案涉18名被告，13人不認罪後被判暴動罪成。其中4名被告今日（2日）於區域法院（移師至西九龍裁判法院）接受判刑，法官指現年19歲女被告年紀尚輕、有悔意及交代事發經過，亦無證據指她領導群眾或積極參與，判她入教導所；其餘3男被判入獄4年半至5年2個月。

4名被告為鄧妙小（女，現年19歲，下同）、余柏鏗（24歲）、李永賢（27歲）和陳志遠（23歲）。

法官引述辯方為鄧求情的內容指，鄧中學畢業後曾任兼職美容師，她被定罪後坦白交代，當日受其男朋友及兩名女友人的邀請下參與暴動，並從女友人手中接過涉案索帶。她現已後悔當日無聽從父母的忠告，冀法庭接納教導所報告的建議。

法官判刑時指，案發當日示威者於大廈林立的街頭投擲汽油彈，對在場警員、記者及居民造成潛在風險，所造成的破壞亦對公共開支構成負擔。法官斥罪行性質惡劣，並指不論4名被告於何時加入暴動，他們應預先知道該處正發生警民衝突，但仍加入為現場示威者壯大聲勢。

法官續指，陳當日身上裝備有限，並無佩戴手套，其量刑為4人中較輕，另考慮他年輕及過去積極更生後可予減刑，判囚4年半；鄧及余分別攜有索帶及鐳射筆，增加潛在風險，李則站於示威者前排，與警方直面衝突。法官接納了報告建議，判鄧入教導所，並考慮餘下兩被告的情況後酌情減刑，判余入獄4年9個月，及判李入獄5年2個月。

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