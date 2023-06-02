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油麻地暴動案　7人認罪還押　本月底判刑 (14:38)

2019年理工大學遭警方封鎖，示威者發起「圍魏救趙」行動聲援被困人士，213人在油麻地被捕，涉及15人的一案中，其中7人今（2日）在區域法院承認暴動罪，須還押至6月29日判刑。餘下8人中，1人已認罪判入教導所，另7人不認罪，下周一受審。

今認罪的被告為胡海維（23歲）、翁永勝（21歲）、温育賢（26歲）、許鵬毅（30歲）、葉穎燊（24歲）、張芷晴（23歲）及周鳳彥（30歲）。7人承認於2019年11月18日，在油麻地窩打老道與咸美頓街之間的彌敦道參與暴動。

張芷晴另涉管有鉗及扳手，被控管有物品意圖摧毀或損壞財產罪；周鳳彥另涉管有一支螺絲批和一個可發出鐳射光束的裝置，被控的摧毀財產及在公眾地方管有攻擊性武器罪，3罪皆存檔法庭。

案情指，當日大批人士集結於油麻地一帶，警方約晚上10時起驅散，期間示威者不斷投擲汽油彈等雜物，無視警告繼續逗留現場拒絕散去。示威者又用木板、圍欄等築起陣地，堵塞行車道和向警方回擲催淚彈，道路多處著火。約晚上11時半，警方於涉案地點採取圍捕行動，截獲包括7名被告在內共213人，大部人被捕時穿戴黑色衣物。

辯方求情指時提到，翁永勝運動表現傑出，他曾代表學校參與龍舟比賽並獲獎，若非因本案他很大機會成為港隊出戰亞運會。翁亦獲中大有條件取錄修讀課程，但同樣被迫放棄。辯方指他被捕後積極裝備自己，可惜是其父親在他候審期間帶著遺憾和擔憂離世。

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