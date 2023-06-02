金鐘站變黃鴨主題車站　港鐵籲乘客打卡時注意安全　會在站內加派人手協助 (14:33)

金鐘站內橡皮鴨藝術裝置包括月台地面貼紙、扶手電梯、牆身貼紙、橡皮鴨期間限定E口、半圓玻璃天窗，其中E口的6米高、24.5米闊半圓玻璃天窗現時是橡皮鴨的臉，在陽光下，站內亦清晰可見，港鐵公司總社區關係及活動統籌經理朱寶賢指這是港鐵最大規模的戶外公共藝術裝置，市民位於站內外都可以看到橡皮鴨「綻放窩心笑顏」，呼應霍夫曼創作初心，放大童心。

橡皮鴨展覽主辦機構AllRightResearve市場部傳訊經理張菁琳稱，橡皮鴨2013年首度訪港，今年適逢十周年，橡皮鴨重臨香港，霍夫曼昔日來港時亦搭過港鐵，認為「橡皮鴨主題車站」這一概念很有趣。她亦表示，金鐘站與展覽地點距離只有5分鐘路程，希望公眾由乘搭港鐵開始，從月台步行至橡皮鴨出口，由此體驗整個橡皮鴨旅程。

另外，霍夫曼亦將橡皮鴨糅合富地道特色的經典標誌，推出24款獨特造型， 包括尖沙嘴鐘樓、醒獅、大戲棚、菠蘿包、小巴與的士等，其中18款昨日已經登陸在18個港鐵車站，包括中環、紅磡、銅鑼灣、旺角等車站。第二批6款香港特色系列將於本月12日推出。