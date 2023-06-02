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馬會前高級項目經理涉收合辦機構手錶　被控受賄等5罪　准保釋待取法律意見 (12:10)

香港賽馬會一名前高級項目經理，涉嫌收受合辦機構一隻手錶，以及提交載有虛假資料的申請發還費用表格，因而被控1項公職人員接受利益，和4項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件。案件今（2日）於東區裁判法院提堂。裁判官將案件押後至7月21日再訊，以待辯方索查相關文件和給予被告法律意見，期間被告准以5000元擔保，並不得接觸控方證人。

控罪指，50歲朱磊，為香港賽馬會前高級項目經理(發展及市場)，涉嫌於2018年11月23日從AMEEUW Nathan接受一隻值8,200元的手錶，以其公職人員身分保持傾向優待EEM Asia Limited（下稱EEM）；以及於2018年10月至2019年5月期間，使用四份載有虛假陳述的申請發還費用表格欺騙香港賽馬會，報稱五次與EEM及一個足球會的職員進行工作聚餐，招致開支共約6,300元。

廉署資料顯示，馬會、EEM及香港馬術總會自2013年起合辦一項名為「浪琴表香港馬術大師賽」的世界級年度馬術賽事。馬會於2016年11月簽訂的三方協議，因被告提議而加插2項計劃，馬會因而增加總贊助金額。馬會另於2019年1月簽訂1份協議附錄，承諾在2018年及2019年大師賽的原本贊助上，就另外2項交流活動向EEM額外支付贊助共250萬元。

相關字詞﹕編輯推介 馬會 廉署 受賄

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