馬會前高級項目經理涉收合辦機構手錶　被控受賄等5罪　准保釋待取法律意見 (12:10)

控罪指，50歲朱磊，為香港賽馬會前高級項目經理(發展及市場)，涉嫌於2018年11月23日從AMEEUW Nathan接受一隻值8,200元的手錶，以其公職人員身分保持傾向優待EEM Asia Limited（下稱EEM）；以及於2018年10月至2019年5月期間，使用四份載有虛假陳述的申請發還費用表格欺騙香港賽馬會，報稱五次與EEM及一個足球會的職員進行工作聚餐，招致開支共約6,300元。

廉署資料顯示，馬會、EEM及香港馬術總會自2013年起合辦一項名為「浪琴表香港馬術大師賽」的世界級年度馬術賽事。馬會於2016年11月簽訂的三方協議，因被告提議而加插2項計劃，馬會因而增加總贊助金額。馬會另於2019年1月簽訂1份協議附錄，承諾在2018年及2019年大師賽的原本贊助上，就另外2項交流活動向EEM額外支付贊助共250萬元。