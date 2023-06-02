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大坑西邨重建最遲明年3月遷出　676戶合資格回遷　有交聲明書不合資格者每人獲10萬元特惠津貼 (12:31)

石硤尾大坑西邨重建項目由市建局及平民屋宇公司合作，由2022年起進行回遷等資格審核工作。平民屋宇今日（2日）表示，項目的住戶資格審核已基本完成，收集到1012戶提交的住戶資料聲明書，當中676戶、即約67%租戶完全符合或部分符合回遷資格；324戶、即約32%完全不符資格，仍有約1%在審核。平民屋宇向合資格居民提供有兩個搬遷安排，並設兩個月考慮期，最後搬遷期限為2024年3月。重建工程可望明年初展開。

平民屋宇表示，有224戶未遞交住戶資料聲明書。而不符回遷資格的住戶，主要是戶主或個別家庭成員擁有物業、正享用政府資助出租或出售房屋、非租約登記住戶成員、非實質居住於單位等。平民屋宇強調，每個個案均已慎重考慮，已盡量以寬鬆方式作審核，並酌情處理部分個案，舉例指有年逾60歲的住戶擁有一個非自住物業，全年度應課差餉租值低於17萬元，仍被判定為合資格人士。

平民屋宇稱，重建期間居民可自行租住臨時居所或透過社工推薦申請過渡房屋，或領取一次性津貼並永久遷出。租金及搬遷津貼的計算方法，以一個4人家庭為例，可獲81萬租金津貼或5.4萬搬遷津貼；不合資格人士將獲發放一筆過「特惠搬遷津貼」。居民有兩個月考慮期。

有遞交住戶資料聲明書的不合資格人士將獲發每人10萬元一筆過「特惠搬遷津貼」，每戶上限70萬元。

大坑西邨重建預計需要5年，於2029年落成，將提供逾3300個單位，較現時增逾1倍，當中約1300個將用作重置現有租戶，可應付回遷需要，租金水平將與公屋相約。

相關字詞﹕編輯推介 大坑西邨 平民屋宇公司 市建局 重建

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