楊何蓓茵：有紀律部隊有意擴闊招聘對象　相信公務員工作有吸引力 (11:16)

楊何蓓茵今早於港台《千禧年代》中重申，新措施是希望讓有志服務社會的學生，可盡早獲得肯定的事業前景、有助縮短入職適應期。她說，當局發出有條件取錄後，會盡量與有關學生保持聯繫，如有適合的實習機會亦會邀請他們。

她又說，每年均有數十萬個職位申請，為保持公平公開的重要原則，讓所有申請者作「比拼」 ，故招聘時間較私人機構長，但不認為會構成問題。被問到有大學生認為公務員工作較多限制，楊何蓓茵稱，外間對公務員的一些看法，未必要事實相符，又指一定不會說公務員「好得閒」，不保證可每日準時收工，政府亦對公務員有品格要求，但相信坊間很多工作都是如此。

香港人力資源管理學會會長孔于人說，相信政府提早招聘，對學生有一定吸引力，又稱一向有不少私人企業會提早到大學招聘，以方便人力規劃。他認為，大學生普遍覺得公務員工作穩定、薪酬及福利好；而私營機構的工作環境及相關政策會較有彈性，「呢啲政府可能會相對跟得慢啲」，現時年青人或較喜歡更多自由度的工作制度。