明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

楊何蓓茵：有紀律部隊有意擴闊招聘對象　相信公務員工作有吸引力 (11:16)

公務員事務局昨宣布，讓大學3年級生報考政務主任（AO）及行政主任（EO）等6個職系。公務事務局長楊何蓓茵今日透露，有紀律部隊有興趣跟隨擴闊招聘對象，正考慮實際執行時間及安排。她又認為，公務員工作具吸引力，相信可供有心服務社會的學生一展所長。

楊何蓓茵今早於港台《千禧年代》中重申，新措施是希望讓有志服務社會的學生，可盡早獲得肯定的事業前景、有助縮短入職適應期。她說，當局發出有條件取錄後，會盡量與有關學生保持聯繫，如有適合的實習機會亦會邀請他們。

她又說，每年均有數十萬個職位申請，為保持公平公開的重要原則，讓所有申請者作「比拼」 ，故招聘時間較私人機構長，但不認為會構成問題。被問到有大學生認為公務員工作較多限制，楊何蓓茵稱，外間對公務員的一些看法，未必要事實相符，又指一定不會說公務員「好得閒」，不保證可每日準時收工，政府亦對公務員有品格要求，但相信坊間很多工作都是如此。 

香港人力資源管理學會會長孔于人說，相信政府提早招聘，對學生有一定吸引力，又稱一向有不少私人企業會提早到大學招聘，以方便人力規劃。他認為，大學生普遍覺得公務員工作穩定、薪酬及福利好；而私營機構的工作環境及相關政策會較有彈性，「呢啲政府可能會相對跟得慢啲」，現時年青人或較喜歡更多自由度的工作制度。

相關字詞﹕編輯推介 公務員 公務員事務局 楊何蓓茵 人力資源

上 / 下一篇新聞