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葉柏強倡增潤大學課程助識別受虐兒童　社工憂舉報後配套不足 (10:11)

《強制舉報虐待兒童條例草案》今日刊憲，本月14日提交立法會審議。港大兒童及青少年科學系臨床副教授、兒童事務委員會委員葉柏強支持草案，認為對潛在的施虐者有阻嚇作用，他認為要做好業界培訓，建議醫學界檢視及更新現時相關指引，並舉辦培訓課程，亦要在大學的醫療課程中加強有關保護兒童的元素。

葉柏強今早於港台《千禧年代》表示，新條例有助盡早發現懷疑受虐兒童，又指出兒科醫生、急症科醫生等雖處於較被動位置，要待兒童求診才有機會分辨到受虐者，但醫生經過專業訓練，可以透過觀察兒童不同傷勢的位置及受傷周期，識別出個案。

他舉例稱，一兩歲的兒童較易因步伐太快或失平衡而受傷，常見的受傷部位包括膝蓋等，但如果傷口位於臀部、大腿內側等，或瘀傷重複出現，則非常可疑。對於今次機制涵蓋視光師等醫療界別人士，葉柏強認為名單涵蓋範圍合適，若兒童傷勢處於相關醫療職業未能接觸到的位置，相信不會因此而違法。

社工：留宿中心服務平均輪候長時間

香港社會服務聯會總主任 (兒童及青少年服務) 姚潔玲於同一節目中表示，新條例針對的「嚴重傷害」定義不清晰，形容每個專業有「自己把尺」，但標準未必一致，亦可能與法例原意有差距，以往依賴業界判斷，但認為現時強制舉報者應有相近理解，醫學界、教育界及社工界要多作討論，並在相關培訓中列清楚定義。

姚潔玲又擔心舉報後的配套不足，指出社工或可能在晚間或長假期間發現虐兒個案，關注警方及社署是否在足夠人力應付。她又說，現時兒童留宿位不足，兒童之家每月有約300人輪候，平均要等4至5個月；專門供3至5歲兒童的宿位平均要輪候14個月；而針對6至18歲弱智人士的留宿位，每月平均有約100人輪候，平均要等15個月，認為現時要找到緊急留宿位置十分困難，當局要做好配套。

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