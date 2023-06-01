「TE信貸資料庫」容許財務公司未授權取閱資料　私隱署限三個月內糾正 (19:18)

涉事的「TE信貸資料庫」由軟媒科技由2016年1月建立及營運，用途是讓財務公司於批出貸款前作評估。該資料庫並非多家個人信貸資料服務機構（MCRA）模式的服務機構之一。

私隱公署在2021年1月收到一名投訴人反映，有8間他不認識的財務公司曾查閱「TE信貸資料庫」內有關他的資料，其中一間財務公司在七天內更一共查閱其資料3次。公署表示，軟媒科技不會審查財務公司就每位借款人取得的同意及授權書、容許財務公司以2元可在5天內無限次查閱同一位借款人的信貸資料、密碼管理薄弱等。公署另外調查亦發現，軟媒科技違反《個人信貸資料實務守則》，將還款人完成還款的資料保留逾五年。

公署向軟媒科技發出「執行通知」，要求刪除「TE信貸資料庫」內由最後完成還款日子起計已屆滿五年的信貸資料，檢討及訂定財務公司查閱「TE信貸資料庫」的次數限制，制定政策及措施核實財務公司在查閱「TE信貸資料庫」前已取得借款人的授權書等。軟媒科技須於三個月內向專員提供文件，證明已作改善，否則公署將作進一步法律行動。