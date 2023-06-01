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效率專員李國彬獲委任創新科技署長　本月12日履新 (16:31)

政府今日（1日）宣布，經公開及內部招聘後，委任現任效率專員李國彬為創新科技署長，接替已展開退休前休假的現任署長潘婷婷。而效率專員一職將由現任司法機構副政務長（政策支援）兼終審法院首席法官政務助理蘇貝茜接任，二人同於本月12日履新。另外，政府委任現任保安局副秘書長翁佩雯出任香港駐歐洲聯盟特派代表，下周二（6日）履新。

李國彬曾在多個決策局及部門服務，包括前政務總署、前規劃環境地政科、衛生署、前公務員事務科、前工業署、前教育統籌局、香港駐日內瓦經濟貿易辦事處、前政制事務局、民政事務總署及香港駐柏林經濟貿易辦事處。他於2014年9月至2018年1月出任房屋署副署長，於2018年2月至2020年12月出任創新科技署副署長，並從2020年12月起出任效率專員。

蘇貝茜曾在前政制事務科、前運輸科、前區域市政總署及前財經事務局工作。她於2004年3月至2010年7月出任旅遊事務助理專員，於2011年7月至2015年2月出任商務及經濟發展局首席助理秘書長，並從2015年3月起出任司法機構副政務長兼終審法院首席法官政務助理。

翁佩雯亦曾在多個決策局及部門服務，包括前規劃環境地政科、運輸署、前政務總署、前政治顧問辦公室、前政制事務科、前工商局、財經事務及庫務局、前教育統籌局及政務司司長辦公室。她於2010年4月至2016年3月出任保安局副秘書長（2），於2016年3月至2020年9月出任香港駐東京經濟貿易首席代表，並從2020年9月起出任保安局副秘書長（1）。

相關字詞﹕編輯推介 創新科技署 李國彬 蘇貝茜 翁佩雯

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