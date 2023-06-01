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涉籌辦馬術賽事時收8200元手錶及虛報聚餐費　馬會前經理遭廉署起訴 (16:16)

廉署昨日（31日）落案起訴一名馬會前經理，在籌辦馬會贊助的世界級年度馬術賽事時，涉嫌收受合辦機構一隻手錶，以及提交載有虛假資料的申請發還費用表格，訛稱與馬會業務伙伴舉行聚餐，被控5項罪名，包括一項公職人員接受利益，以及4項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件，違反《防止賄賂條例》。被告已獲廉署准予保釋，明日（2日）在東區裁判法院答辯。

被告朱磊，50歲，馬會前高級項目經理（發展及市場），涉嫌於2018年11月23日從EEM Asia Limited的董事的兒子接受一隻標價為8200元的手錶，以其公職人員身分保持傾向優待EEM。另又涉嫌於2018年10月至2019年5月期間，使用4份載有虛假陳述的申請發還費用表格欺騙馬會，報稱5次與EEM及一個足球會的職員進行工作聚餐，招致開支共約6300元。調查發現，EEM及該足球會的相關職員並沒有出席該等工作聚餐。

廉署調查發現，被告違反馬會的行為守則及防貪政策，沒有向馬會申報自己曾接受該手錶。調查又發現，於2016年11月簽訂的協議因被告提議而加插2項計劃，馬會亦因而增加其總贊助金額。馬會另於2019年1月簽訂1份協議附錄，承諾在2018年及2019年大師賽的原本贊助上，就另外2項交流活動向EEM額外支付兩筆贊助共250萬元。

馬會、EEM及香港馬術總會自2013年起合辦一項名為「浪琴表香港馬術大師賽」的世界級年度馬術賽事，並分別於2016年11月及2018年11月簽訂2份三方協議，訂明2017年至2021年大師賽的合辦條款。根據該等協議，馬會是大師賽的主要贊助者，而EEM則負責為大師賽邀請海外騎師，以及提供物流及行政支援。被告獲委派代表馬會與EEM商討協議條款及賽事細節。

相關字詞﹕編輯推介 廉政公署 馬會 賄賂

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