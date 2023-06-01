初選案｜控方呈交各被告加入串謀列表　涵辯論筆記等　辯方質疑僅政治人物參選宣言 (14:59)

庭上透露，控方的列表包涵被告提交的初選提名表格、出席的協調會議日子，以及個別被告的辯論筆記和文件。代表被告林卓廷和黃碧雲的大律師沈士文質疑，當中沒有列明串謀計劃的內容，辯論筆記亦不代表林卓廷的真正想法。法官李運騰提到，控方會主張法庭考慮整體證據。沈士文形容這是控方的「最後退路」（ultimate fallback position），法庭不必採納。

代表鄭達鴻和梁國雄的大律師黃宇逸則指，列表顯示公民黨召開記招和簽署「墨落無悔」聲明，當中值得留意的是，除了公民黨之外，所有人均具名簽署聲明，「背後有一定原因」。法官陳慶偉表示，如果鄭達鴻僅在記者會現身，尚可以接受。李官隨即補充，假設他在記者會搖頭，就是另一回事了。黃宇逸強調，沒有證據證明鄭達鴻加入串謀協議，「這些只是政治人物的參選宣言」。

代表楊雪盈的大律師張耀良表示，楊雪盈曾派助手參加香港島初選協調會議，但在所有會議上，參選人都沒有就否決預算案達成共識。法官陳慶偉反駁指，根據趙家賢的供辭，反對運用否決權的司馬文後來退出初選，顯示各方最終以某種方式達成協議。聆訊午續。