屯門和田邨單位遭雷擊 (15:34)

遭雷劈中單位，外牆石屎簷篷角落位崩毀。尼泊爾裔女戶主Gurung Preeti 指，當時自己正與女兒於主人房準備梳洗上學，突然雷暴靠近，房間對開出現閃電，她憶及當時「I feel like that the House is moving （我覺得房子正在移動）」。她檢查單位相信未有破損，雖覺得非常危險，但認為沒有損失已屬幸運。

她指有看過相關片段，自己及女兒對此感到害怕，「She doesn't want to go to that room（她（女兒）不想再回到那間房間）」，及後自己亦因受驚而鎖好門窗。而因為事故，就讀小三的女兒上學遲到，剛巧今日校內進行考試。她又透露自己搬入單位約5至6個月，過往未曾經歷同類事故，事後管理處已聯絡其丈夫，並已派員上門拍攝紀錄，暫時未知善後安排。

鄰居吳先生指，自己當時正睡覺，惟被「砰、砰、砰」雷響驚醒，他指「合埋眼都感覺到燈喺到閃」，當時間屋出現震動，持續近2至3秒，形容如地震一般。他表示過往曾在粉嶺目睹雷電劈車，對於事件，他認為與避雷針無關，又指自己沒有做虧心事，「冇得驚」。