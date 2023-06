屯門和田邨單位遭雷擊 (15:34)

遭雷劈中單位,外牆石屎簷篷角落位崩毀。尼泊爾裔女戶主Gurung Preeti 指,當時自己正與女兒於主人房準備梳洗上學,突然雷暴靠近,房間對開出現閃電,她憶及當時「I feel like that the House is moving (我覺得房子正在移動)」。她檢查單位相信未有破損,雖覺得非常危險,但認為沒有損失已屬幸運。

她指有看過相關片段,自己及女兒對此感到害怕,「She doesn't want to go to that room(她(女兒)不想再回到那間房間)」,及後自己亦因受驚而鎖好門窗。而因為事故,就讀小三的女兒上學遲到,剛巧今日校內進行考試。她又透露自己搬入單位約5至6個月,過往未曾經歷同類事故,事後管理處已聯絡其丈夫,並已派員上門拍攝紀錄,暫時未知善後安排。

鄰居吳先生指,自己當時正睡覺,惟被「砰、砰、砰」雷響驚醒,他指「合埋眼都感覺到燈喺到閃」,當時間屋出現震動,持續近2至3秒,形容如地震一般。他表示過往曾在粉嶺目睹雷電劈車,對於事件,他認為與避雷針無關,又指自己沒有做虧心事,「冇得驚」。