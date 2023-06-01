初選案｜控方稱鄭達鴻曾出席公民黨記招等同串謀　官質疑非每名公民黨成員均為共謀者 (12:28)

法庭連日商討，被告於2020年6月國安法生效前的言行，可否透過「共謀者原則」舉證。控方今按法官要求，呈上16名被告以及3名共謀者加入串謀的日子。根據控方指控，被告鄭達鴻於2020年3月25日出席公民黨記者會，等同參與串謀；前議員郭榮鏗同樣出席記者會和公民黨街站，屬參與串謀。

法官李運騰關注，除了持紙卡現身，鄭達鴻沒有在記者會上做任何事。控方回應指，法庭可以從證據推斷（infer），鄭達鴻和涉案者當時已達成串謀協議，而且鄭隸屬的公民黨，曾簽署「墨落無悔」抗爭派聲明。李官聞言質疑，「這是否意味每一個公民黨成員都是共謀者？當然不是」。

至於沒有被起訴的黎敬輝，控方依賴他出席協調會議的日期，指稱為加入串謀的起點。法官陳慶偉和李運騰均質疑，黎敬輝獲前民動召集人趙家賢指派開會抄筆記，這是黎的職責；即使黎曾設計初選提名表，不代表黎認同當中的內容。李官關注，控方立場是否指黎支援初選，是自願陷入（wilfully land himself in）初選計劃之中，控方同意說法。