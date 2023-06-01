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初選案｜控方稱鄭達鴻曾出席公民黨記招等同串謀　官質疑非每名公民黨成員均為共謀者 (12:28)

「35+」初選案今（1日）踏入第61天審訊。控方今呈上列表，說明本案被告和「共謀者」加入串謀計劃的日子，例如前區議員鄭達鴻從公民黨記者會開始參加串謀、前民主動力總幹事黎敬輝從協調會議開始參與其中等。法官聞言質疑，並非每一名公民黨成員都是「共謀者」，至於受薪工作的黎敬輝未必同意協調會議的內容，好比法官受僱於司法機構，須每天出席審訊，「不一定同意你（控方）的陳辭」。

法庭連日商討，被告於2020年6月國安法生效前的言行，可否透過「共謀者原則」舉證。控方今按法官要求，呈上16名被告以及3名共謀者加入串謀的日子。根據控方指控，被告鄭達鴻於2020年3月25日出席公民黨記者會，等同參與串謀；前議員郭榮鏗同樣出席記者會和公民黨街站，屬參與串謀。

法官李運騰關注，除了持紙卡現身，鄭達鴻沒有在記者會上做任何事。控方回應指，法庭可以從證據推斷（infer），鄭達鴻和涉案者當時已達成串謀協議，而且鄭隸屬的公民黨，曾簽署「墨落無悔」抗爭派聲明。李官聞言質疑，「這是否意味每一個公民黨成員都是共謀者？當然不是」。

至於沒有被起訴的黎敬輝，控方依賴他出席協調會議的日期，指稱為加入串謀的起點。法官陳慶偉和李運騰均質疑，黎敬輝獲前民動召集人趙家賢指派開會抄筆記，這是黎的職責；即使黎曾設計初選提名表，不代表黎認同當中的內容。李官關注，控方立場是否指黎支援初選，是自願陷入（wilfully land himself in）初選計劃之中，控方同意說法。

相關字詞﹕編輯推介 初選案 法庭 公民黨

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