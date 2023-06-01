訛稱受傷詐騙保險　前酒吧經理兩罪成還押候判　須賠逾1.8萬元 (12:32)

被告尹浩然今需泰語傳譯協助，他被控於2016年11月22日至2018年6月某日期間，4度與劉承恩和其他不知名人士一同串謀詐騙友邦保險（國際）有限公司，即虛假地表示看似附以證明文件支持的意外保險索償申請為真確，從而使友邦核准該申請。

辯方反對被告的兩份錄影會面呈堂，指廉署人員無問及他是否需要傳譯員，而被告亦曾表示不諳中文。裁判官王證瑜裁決指，事實上廉署人員有問及被告意見，但被告表示不需要，王官認為他只是未能閱讀部分中文字，且觀乎其在會面中的表現，被告顯然精通本地話，遂裁定招認是自願、公平情況下作出，批准呈堂。

就兩項罪成控罪，法庭雖然接納無證據顯示相關申請表及醫療紀錄為虛假，但王官指出被告有遞交病假證明書，已懷有不誠實意圖，他亦於會面中承認其實無放假。若然友邦知悉有虛假資料，必定不會批准申請。至於餘下兩罪，被告的通訊紀錄雖顯示他曾與劉承恩討論看醫生的事宜，惟王官認為不能單憑此把被告定罪，遂裁定罪脫。