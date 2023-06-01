今年起大學3年級或將升讀3年級學生可投考公務員 (12:01)

楊何蓓茵今早在政府總部向各資助大學代表簡介政府招聘工作，她在會後表示，政府在12月會就政務主任、行政主任、勞工事務主任、貿易主任、管理參議主任及運輸主任等6個職系進行聯合招聘考試，於2024年及2025年畢業的大學生均可申請，文職、紀律部隊等可按人手需求、運作情況等，考慮會否擴闊招聘範圍。政府會向通過招聘的學生發出有條件取錄書，他們須符合特定條件，包括在指定時間內完成學業，畢業後可成為公務員。

她又說，若學生不是就讀4年制的課程，可在畢業前一年報考公務員，舉例指2年制碩士課程學生，則就讀1年級時已可申請。她說，無論是何時畢業的學生，政府都會以「同一把尺」審核，以確保公務員團隊質素。

近年政府離職潮持續，楊何蓓茵表示新措施並非為即時填補空缺，指出擴闊招聘對象後，受惠大學生亦要待2025年畢業後才上班。她屢次重申，今次安排冀為有志服務政府的青年增加機會，盡早進行職業生涯規劃，不是希望在招聘數字上「有很多增幅」。

楊何蓓茵表示，其他部門或職系包括文職、專業及紀律部隊職系，可按人手需要、運作情况及工作性質，考慮是否跟隨擴闊招聘對象。對於新安排何時擴展至其他部門或職系，她說會留待各部門自行決定，已有部門欲跟隨新計劃，呼籲有意投考者留意招聘要求。

楊何蓓茵提到，越來越多公營機構和私營企業推出同類招聘措施，政府需要與時並進，提早招攬人才。