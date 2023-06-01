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地盤工人稱暑熱警告下未獲安排建議休息時間　建造商會稱指引不可行 (10:52)

勞工處於本周二及周三連續兩日發出黃色工作暑熱警告。港九搭棚同敬工會理事長何炳德說，前線工人未有獲得《預防工作時中暑指引》列出的休息安排，形容僱主認為「跟係人情、唔跟係道理」，又批評暑熱指數監測站不足，未能如實反映工友於地盤工作面對的酷熱程度。香港建造商會執行總監梁敬國重申，有關指引在執行上不可行，已再向勞工處反映，希望可由建造業議會更新議會現有指引，以配合到建造業實際工作環境。

何炳德今早於《千禧年代》中表示，按前線工友反映，不論是私營發展商、房協地盤等，僱主均沒有安排工友按指引建議的時間休息。他稱，當局發出警告後，管理人員會提示工人如不適可休息，但不會主動安排休息時間，又指出在暑熱警告下僱主仍要求準時交貨，如果不能如期完成工作，或會被扣錢，導致工友或不想休息。

何炳德又說，少數地盤僱主會提供水源及水果，供工人解暑，但主要仍是要靠自備小風扇等。他認為，暑熱指數是由兩個監測點的平均數得出，但數字未能反映地盤的酷熱情況，認為當局應作改善。

被問是否沒執行新指引  建造商會：你唔好用呢啲字眼

香港建造商會執行總監梁敬國接受同一節目訪問，他被多次問及業界是否沒按新指引要求執行，他都否認，但稱新指引難以執行，「唔係冇做到，你唔好用呢啲咁嘅字眼，我哋不嬲有做到啲功夫嚟幫啲工友消暑，勞工處嘅指引只不過喺現實生活上係好難執行。」

梁敬國稱，建造業僱主在新指引生效前，亦一向有為僱員提供遮蔭、風扇等消暑設施，以紮鐵工人為例，以往在6月至9月的炎熱天氣時，每日早上都會安排休息15分鐘，下午亦有下午茶時間。他多次強調新指引實際運作上不可行，部分工序不可能突然停止，「係做唔到嘢，啲工序會亂晒龍。」

被問到如果安排工人按指引建議時間休息，預計工程延誤多少，梁敬國稱未有計算，但指出要安全涉及錢和時間，「錢要大家一齊洗，如果大家業主都同意，咁啲標價咪上返啲。」他又指，總建承商及分判商要按時限完成工程，否則要承受額外成本。對於當局建議安排數批工友交替進行部分工序，他稱會涉及大量人手及程序，重申做法不可行。

職業安全健康局總幹事游雯說，局方現時透過WhatsApp熱線協助市民掌握指引，又說設置休息時段對建造業界來說不是新鮮事，提醒僱主最好有預早安排，並與員工溝通。她又呼籲工友不要因為想趕工而拒絕休息，要將健康安全放首位。

相關字詞﹕編輯推介 酷熱天氣 黃色工作暑熱警告 暑熱指數 建造業 地盤

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