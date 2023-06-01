明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

中方反駁聯合國獨立專家關注黎智英案　質疑有人濫用聯合國機制干預香港司法 (10:22)

聯合國5名獨立專家近月致函中國政府，深切關注壹傳媒創辦人黎智英案件被控違反港區國安法及《蘋果日報》停運，和對個人、傳媒及公民社會造成的寒蟬效應。中國常駐聯合國日內瓦辦事處以近2萬字的中英文信件回應，有人試圖濫用聯合國機制干預香港司法程序，呼籲聯合國專家尊重香港獨立司法權。

至於專家關注黎智英申請英國御用大律師 Tim Owen 受阻及未在黎案獲發簽證，中方反駁說，入境處一直根據既定法例及程序審核簽證，其中保安理由是申請來港就業的準則之一，入境處作為行政機關一部分，須有效防範、制止和懲治危害國家安全行為和活動，故保安理由必然包括國家安全考慮，強調絕不認同「強逼有關律師離開香港特區」。中方又不點名稱，Owen今年1月初自行撤回涉黎案的就業申請，並同期在另一宗案件在香港出庭。

經聯合國人權理事會委任的5名專家，包括任意拘留問題工作組副主席 Mumba Malia、意見及表達自由權特別報告員 Irene Khan 等，在3月中致函中方，中國常駐聯合國日內瓦辦事處在5月1日覆函，信件近日經聯合國機制對外公開。

聯合國專家在信中稱，黎智英被控及《蘋果日報》關閉，似乎是因為黎對中方批判和支持香港民主，相關政治言論在國際人權公約下應獲允許。他們關注黎智英能否聘任 Tim Owen，重申任何不合理限制影響被告公平審訊權。他們呼籲中方採取必要措施，停止被指稱的侵犯人權行為。

中方以長達48頁的中英文信件回應，單是中文回應長達逾1.1萬字。中方不點名稱，有人試圖濫用聯合國機制干預香港司法程序，重申黎智英案是否成立，會由特區司法機構經獨立公正審判作裁決。

中方續稱，黎智英涉及各案中，都選擇自己法律代表，當中涉多於一名本地資深大律師，也行使上訴權，法院考慮包括黎智英一方的與訟各方陳詞、證據及法律原則後，作出判決及對外公開，呼籲聯合國專家「應詳閱有關判決理由，了解事實」。

相關字詞﹕編輯推介 港區國安法 黎智英案 聯合國

上 / 下一篇新聞